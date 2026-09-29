Телебашня Самары включит подсветку в честь годовщины отечественного телевещания

1 октября филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на телебашне в столице региона в честь 95-й годовщины начала регулярного телевизионного вещания в стране.

На медиафасаде появится символика советского телевидения, изображения старых телевизоров, фотографии передач, надпись «1 Октября – день рождения советского ТВ», «25 Лет РТРС».

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 00:00.

1 октября 1931 года в Москве впервые в СССР начались регулярные передачи «движущихся изображений» (телевидения) из студии при Московском радиоузле по адресу: улица 25 Октября, дом 7 (ныне — улица Никольская). В 1938 году начали работу первые телецентры в Москве и Ленинграде.

В акции также участвуют башни и мачты Астрахани, Брянска, Воронежа, Грозного, Казани, Костромы, Кызыла, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Тамбова, Твери, Уфы, Ярославля и других городов.