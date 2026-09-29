Самарские спортсмены завоевали золото на Кубке мира по спортивному метанию ножа

Спортсмены из Самарской области достойно представили регион и страну на Кубке мира по спортивному метанию ножа, который прошел в столице Республики Бурятия. В составе сборной России выступали многократный чемпион мира, Европы и России Михаил Седышев, трехкратный чемпион страны и обладатель зафиксированного рекорда России Владимир Брагин и заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев.

В соревнованиях, собравших участников из 16 стран мира, Максим Меделяев завоевал золотую и две серебряные медали. Его коллеги по команде из Самарской области также показали высокие результаты: Владимир Брагин привез домой четыре золота, серебро и бронзу, а Михаил Седышев стал бронзовым призером.

«Конечно, я ехал сюда бороться за медали, но в итоге увожу с собой гораздо больше — эмоции, опыт и воспоминания, которые точно останутся надолго. Для меня большая честь быть в одной команде с такими титулованными спортсменами, как Владимир и Михаил», — поделился впечатлениями Максим.

«И общий итог просто впечатляющий: сборная России заняла первое место и завоевала Кубок мира! Это результат упорного труда, высочайшей дисциплины и выдержки. Гордимся нашими чемпионами и их тренером Андреем Яковлевым. Так держать!», — поздравил спортсменов в своем канале MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото – Денис Слепцов