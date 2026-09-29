16% россиян тратят на питомцев больше, чем на себя

Ежемесячно выделяют на животное больше средств, чем на себя, 16% россиян. Еще 28% тратят на питомца примерно столько же, сколько на себя, а у 56% личные расходы остаются выше расходов на животное, говорится в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть у ТАСС).

По данным опроса, главной статьей расходов на домашних животных стала еда. В среднем владельцы тратят на корм 6,1 тыс. рублей в месяц. На втором месте оказались ветеринарные расходы и лекарства: в среднем на них приходится 4,9 тыс. рублей в месяц в пересчете на год. 9% респондентов сообщили, что в отдельные месяцы расходы на ветеринарные услуги превышают 10 тыс. рублей, 4,8 тыс. рублей составляют расходы на обучение и коррекцию поведения. Уход за питомцем в среднем обходится владельцам в 2,2 тыс. рублей в месяц. Еще 1,1 тыс. рублей в месяц в среднем уходит на игрушки, аксессуары, переноски, лежанки и другие товары.

Наиболее заметная разница наблюдается в расходах на здоровье. Владельцы домашних животных тратили на собственное здоровье в среднем 1,6 тыс. рублей в месяц в пересчете на год. При этом расходы на лечение питомца владельцы чаще воспринимают как обязательные: 61% опрошенных заявили, что готовы сократить траты на свое здоровье, но не откладывать необходимое лечение животного.

Среди профессиональных групп больше всего на питомцев тратят специалисты IT-сферы. Их средние ежемесячные расходы составили 14,8 тыс. рублей. На втором месте оказались маркетологи (12,6 тыс. рублей), далее идут медицинские работники (11,9 тыс. рублей).

При этом 34% респондентов являются владельцами собак, 36% - кошек, у 22% живут кошки и собаки, а еще 8% держат экзотических питомцев.

Опрос проводился среди 2,5 тыс. россиян, имеющих домашних животных, в возрасте от 18 до 65 лет.