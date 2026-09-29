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Почти половина россиян готовы использовать цифровые сервисы для адаптации на новой работе

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почти половина россиян готовы использовать цифровые сервисы для адаптации на новой работе

Почти половина россиян (49%) готовы использовать приложение или корпоративный портал для адаптации на новом рабочем месте, а 26% ожидают, что единая цифровая платформа сократит время вхождения в должность более чем наполовину. Такие данные показало совместное исследование Авито Работы и МТС Линк, проведённое в сентябре 2026 года среди 10 000 совершеннолетних россиян. Участники рассказали, что помогает им освоиться на новом месте и каких цифровых инструментов для коммуникации они ждут от работодателей.

В целом 74% россиян допускают использование цифровых сервисов для адаптации на новом рабочем месте. Для четверти (25%) решение зависит от удобства и содержания сервиса. При этом 72% россиян считают, что цифровая платформа могла бы сократить время адаптации.

По опыту опрошенных россиян, быстрее освоиться на новом месте помогают наставник (56%), чёткие инструкции и чек-листы (33%), обучающие вебинары и курсы (20%). При этом среди цифровых инструментов наиболее полезными в первые дни работы респонденты считают онлайн-обучение (24%), цифровую базу знаний компании (20%), чат-бота или ИИ-помощника для быстрых вопросов, рекомендаций и напоминаний (19%).

Среди ключевых преимуществ цифровых инструментов адаптации участники опроса чаще всего отмечают круглосуточную доступность материалов: 37% ценят возможность разобраться в правилах и задачах в удобное время, в том числе вне офиса. Экономия времени — ключевое преимущество для 31% респондентов: нужную информацию можно найти самостоятельно, не дожидаясь ответа коллег.

Однако знакомство с командой и корпоративными правилами чаще всего проходит на очных встречах в офисе — об этом сообщили 47% респондентов. Для знакомства с командой и корпоративными правилами 30% опрошенных используют мессенджеры, 26% — единое приложение для общения, обучения и совместной работы, 18% — электронную почту, 17% — корпоративный HR-портал с курсами и базой знаний.

Теги: Опрос

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