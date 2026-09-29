На Госуслугах можно подготовить брачный договор

Пользователи Госуслуг могут заранее подготовить проект брачного договора. Нотариус проверит его до визита, поэтому на приёме останется обсудить детали и подписать документ.
Зачем нужен брачный договор
Брачный договор помогает заранее определить финансовые договорённости и обязанности супругов: кому будет принадлежать имущество, купленное в браке, как разделят собственность и долги при разводе, а также будут ли выплаты на содержание одного из супругов. В документе можно прописать и другие условия, например порядок распределения имущества после рождения детей и срок действия договора.
Как это работает
- Откройте услугу «Запись к нотариусу» и выберите «Заключить брачный договор».
- Отметьте условия договора и сформируйте проект. Он отправится на согласование второму супругу, а затем — на проверку нотариусу.
- Выберите удобные дату, время и место приёма.
- Придите к нотариусу вдвоём, обсудите детали и подпишите договор.