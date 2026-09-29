На Госуслугах можно подготовить брачный договор

Пользователи Госуслуг могут заранее подготовить проект брачного договора. Нотариус проверит его до визита, поэтому на приёме останется обсудить детали и подписать документ.

Зачем нужен брачный договор

Брачный договор помогает заранее определить финансовые договорённости и обязанности супругов: кому будет принадлежать имущество, купленное в браке, как разделят собственность и долги при разводе, а также будут ли выплаты на содержание одного из супругов. В документе можно прописать и другие условия, например порядок распределения имущества после рождения детей и срок действия договора.

Как это работает