На Госуслугах можно подготовить брачный договор

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборы крупяных агрокультур в России упадут в 2026 году
Сборы крупяных агрокультур в России упадут в 2026 году
Октябрь на севере Приволжья, Урала и Сибири будет теплее нормы
Октябрь на севере Приволжья, Урала и Сибири будет теплее нормы
В Госдуме сообщили об отсутствии планов проведения новой мобилизации в России
В Госдуме сообщили об отсутствии планов проведения новой мобилизации в России
Власти Самары рассматривают возможность строительства второй ветки метро
Власти Самары рассматривают возможность строительства второй ветки метро
Материалы 25 мультипликаторов объединила выставка «Легенды российской анимации» в Самаре
Материалы 25 мультипликаторов объединила выставка «Легенды российской анимации» в Самаре
НПК «Автоприбор» приступил к поставкам компонентов для Lada Azimut
НПК «Автоприбор» приступил к поставкам компонентов для Lada Azimut
Сегодня в самарском зоопарке отметили международный день кролика
Сегодня в самарском зоопарке отметили международный день кролика
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.41
0.07
EUR 96.25
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Госуслугах можно подготовить брачный договор

275
На Госуслугах можно подготовить брачный договор

Пользователи Госуслуг могут заранее подготовить проект брачного договора. Нотариус проверит его до визита, поэтому на приёме останется обсудить детали и подписать документ.

Зачем нужен брачный договор

Брачный договор помогает заранее определить финансовые договорённости и обязанности супругов: кому будет принадлежать имущество, купленное в браке, как разделят собственность и долги при разводе, а также будут ли выплаты на содержание одного из супругов. В документе можно прописать и другие условия, например порядок распределения имущества после рождения детей и срок действия договора.

Как это работает

  1. Откройте услугу «Запись к нотариусу» и выберите «Заключить брачный договор».
  2. Отметьте условия договора и сформируйте проект. Он отправится на согласование второму супругу, а затем — на проверку нотариусу.
  3. Выберите удобные дату, время и место приёма.
  4. Придите к нотариусу вдвоём, обсудите детали и подпишите договор.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
29 сентября 2026  20:21
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
249
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
29 сентября 2026  16:35
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
351
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
29 сентября 2026  16:23
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
407
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
29 сентября 2026  15:59
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
377
Автомобилисты Самары вновь могут проехать через перекресток улиц Мичурина и Николая Панова
29 сентября 2026  14:16
Автомобилисты Самары вновь могут проехать через перекресток улиц Мичурина и Николая Панова
358
Весь список