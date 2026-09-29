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В Самаре пройдет показ балета А. Адана «Жизель» Национального балета Кубы в рамках гастролей

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В Самаре пройдет показ балета А. Адана «Жизель» Национального балета Кубы в рамках гастролей

3 октября в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет показ балета А. Адана «Жизель» Национального балета Кубы в рамках гастролей, продолжающих российско-кубинское культурное сотрудничество. 6+

Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Национальный балет Кубы – ведущая профессиональная балетная труппа Латинской Америки. Его история тесно связана с именем выдающейся балерины Алисии Алонсо, а также хореографов Фернандо и Альберто Алонсо.

Кубинская школа балета впитала в себя лучшие традиции русского и итальянского классического танца. Ее отличительными чертами являются виртуозная техника, выразительность движений, эмоциональность и яркий сценический темперамент.

Главной сценой коллектива является Большой театр Гаваны имени Алисии Алонсо – один из крупнейших и красивейших театров Кубы.

В репертуаре Национального балета Кубы «Жизель» занимает особое место не только благодаря своей собственной истории: именно этот спектакль и его выдающаяся исполнительница Алисиа Алонсо впервые вывели Кубу на мировую сцену балетного искусства.

За годы творческой деятельности Алисиа Алонсо создала множество ярких сценических образов, в которых художественная выразительность органично сочеталась с безупречным техническим мастерством. Однако особое место в ее творчестве занимает партия Жизели.

В своей постановке Алонсо стремилась избежать излишней мистификации, нередко свойственной романтическим балетам, насколько это позволяли сюжет и стиль произведения. Версия Национального балета Кубы сегодня считается одной из наиболее совершенных в мировом балетном репертуаре.

Хореографическая редакция и исполнительская интерпретация балета «Жизель», созданные Алисией Алонсо, были удостоены Гран-при Премии Анны Павловой в Париже в 1966 году. В 1972 году эта версия вошла в

репертуар Парижской оперы.

Фото предоставлены организаторами

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