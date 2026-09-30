В Самаре частные детсады хотят лишить бюджетных субсидий

Власти Самары намерены признать утратившим силу постановление администрации о выделении субсидий из бюджета частным детским садам. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2027 года. При этом ранее принятые решения о предоставлении этих мер поддержки будут действовать до 31 марта 2027 года.

Поясняя свое решение, в департаменте образования горадминистрации сообщили, что данная мера поддержки реализуется с 2013 года. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на присмотр и уход за детьми: на питание детей, оплату коммунальных услуг, арендных платежей за использование помещений, а также на оплату труда хозперсонала.

В 2026 году размер субсидии на одного ребенка составляет 1626 рублей в месяц, а всего на эти цели в бюджете выделено 66,7 млн рублей.

За период 2013-2025 гг. в муниципальных детсадах создано 6643 новых места за счет строительства, капитального ремонта, реконструкции и приобретения зданий. По словам чиновников, с 2024 года доступность дошкольного образования в городе достигла 100 %. Одновременно в последние годы потребность у частных детсадов в этой поддержке снижается. Так, число получателей субсидий сократилось с 31 организации в 2024-2025 гг. до 28 – в 2026 году, а численность детей, на которых выделяют средства, снизилась с 2505 до 2345 человек.

Как считают чиновники, при этом невозможно оценить реальное влияние бюджетной помощи на снижение итоговой стоимости пребывания ребенка в частном садике, поскольку размер родительской платы по договору на оказание образовательных услуг не ограничен. Базовая плата за присмотр и уход за ребенком в городе составляет 5960 рублей, однако основная доля расходов семьи приходится на дополнительные образовательные услуги, стоимость которых варьируется от 15 до 50 тыс. рублей.

- Ввиду этого экономия, возникающая у организаций вследствие возмещения муниципалитетом затрат на аренду или коммунальные платежи, может включаться ими в стоимость платных услуг, нивелируя эффект бюджетной поддержки для конечного потребителя, - отмечают в профильном департаменте мэрии.

К тому же, по словам чиновников, значительную часть детей в частных детсадах составляют те, чьи родители осознанно их туда отправили при наличии мест в муниципальных садиках, тогда как данный порядок поддержки разрабатывался изначально для обеспечения доступности дошкольного образования гражданам, не получившим направления в муниципальные детсады.

- Таким образом, оценить эффективность предоставления указанных субсидий в контексте решения задач по обеспечению доступности дошкольного образования не предоставляется возможным, - приходят к выводу чиновники, пишет СитиТрафик.