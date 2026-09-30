Продукцию более 250 производителей продают на осенних ярмарках в Самаре

В Самаре больше месяца идет сезон осенних сельхозярмарок. На двух площадках — в поселке Мехзавод и на пересечении Тухачевского и Киевской — продукцию представляют более 250 производителей и предпринимателей. Горожане уже купили у них несколько десятков тонн овощей и фруктов, более 10 тонн мяса, колбас и рыбы, рассказали в мэрии.

Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова отметила, что ярмарки поддерживают небольшие фермерские и личные подсобные хозяйства: для крупного ритейла их объемы слишком малы, а здесь есть шанс заявить о себе и продать продукт напрямую. Для покупателей это возможность взять свежие сезонные овощи и фрукты из Самарской области и соседних регионов ПФО.

На ярмарках продают мясо и деликатесы, молочные продукты, сыры, соленья, мед, варенье, ягоды, фрукты и овощи, включая наборы для засолки. Есть товары из Марий Эл, Татарстана, Ульяновской области и Пензы. Проверить вес можно на контрольных весах.

Обе ярмарки работают по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00. Всего в Самаре действует 43 ярмарки с 1685 торговыми местами. Для местных аграриев действует приоритетный порядок размещения, а пенсионерам предоставляют бесплатные места, пишет Самарская газета.