В Самаре LADA Kalina врезалась в припаркованный автомобиль Kia Cerato

29 сентября на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало четыре человека.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло на внутридворовой территории возле дома № 6 по 4‑му проезду в Октябрьском районе города Самары. В 13:05 23‑летняя женщина, управляя автомобилем LADA Kalina, при постановке транспортного средства на стоянку не обеспечила его неподвижность и не приняла меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля в отсутствие водителя, из-за чего транспортное средство совершило неконтролируемое перемещение и наехало на припаркованный автомобиль Kia Cerato, в котором в момент происшествия водитель отсутствовал. При попытке предотвратить дальнейшее движение автомобиля водитель LADA Kalina получила телесные повреждения. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.