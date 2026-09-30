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В Самаре LADA Kalina врезалась в припаркованный автомобиль Kia Cerato

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В Самаре LADA Kalina врезалась в припаркованный автомобиль Kia Cerato

29 сентября на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало четыре человека. 

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло на внутридворовой территории возле дома № 6 по 4‑му проезду в Октябрьском районе города Самары. В 13:05 23‑летняя женщина, управляя автомобилем LADA Kalina, при постановке транспортного средства на стоянку не обеспечила его неподвижность и не приняла меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля в отсутствие водителя, из-за чего транспортное средство совершило неконтролируемое перемещение и наехало на припаркованный автомобиль Kia Cerato, в котором в момент происшествия водитель отсутствовал. При попытке предотвратить дальнейшее движение автомобиля водитель LADA Kalina получила телесные повреждения. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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