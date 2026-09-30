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В Самарской области прошла ресурсная встреча в рамках спецпроекта «Вызов»

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В Самарской области прошла ресурсная встреча в рамках спецпроекта «Вызов»

В Самарской области, которая является одной из пилотных территорий специального проекта «Вызов», состоялась очередная встреча в рамках направления по профилактике выгорания специалистов. На этот раз ресурсная площадка собрала директоров, заместителей и ключевых специалистов детских учреждений области. Организатором выступила региональный куратор спецпроекта «Вызов» Екатерина Сеницкая при поддержке кризисного психолога и телесно-ориентированного терапевта Анны Толчеевой.

Напомним, что спецпроект «Вызов» работает на задачи национального проекта «Семья» - снижает риски разрушения семей с детьми, укрепляет систему ранней помощи семьям в кризисных ситуациях.

Главная задача таких встреч - не рассказать о профессиональном выгорании, а дать реальные инструменты, которые работают. Например, как самостоятельно определить, что уже на пределе, как восстановиться, когда сил почти нет, и как перестать винить себя за мысли о работе даже ночью.

Участники этой встречи выходили с облегчением и пониманием, что с ними всё в порядке, что то, что они чувствуют, нормально, и что опора рядом.

«Перемены в социальной сфере - это всегда труд большой команды, особенно сейчас, когда активно продолжает внедряться направление по семьесбережению и профилактике социального сиротства. И каждый специалист здесь незаменим. Но когда ты руководитель, директор или заместитель, нагрузка особенная - решения, ответственность, постоянный выбор между срочным и важным. В этом потоке позаботиться о себе порой просто некогда», - говорит Екатерина Сеницкая.

Именно поэтому профилактика выгорания - стала еще одним направлением спецпроекта. «Я благодарна кризисному психологу, телесно-ориентированному терапевту Анне Толчеевой, которая поддержала меня, и мы создали ресурсную площадку для специалистов детских учреждений области. Чтобы у них было своё пространство безопасности: где можно выдохнуть, получить реальные инструменты и вернуть себе ресурс, устойчивость. Бережная помощь семьям и детям начинается с бережности к тем, кто эту помощь обеспечивает», - подчеркнула Сеницкая.
Встречи проходят раз в месяц. До конца года планируется провести еще не менее четырех.

Спецпроект «Вызов» реализуется в Самарской области с ноября 2024 года в рамках стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. За это время жизнеустроено из госучреждений более 1200 детей, более 500 ребят вернулись в кровные семьи. Большое внимание реализации проекта уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

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