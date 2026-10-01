Врачи Самарского онкодиспансера проводят диагностику на современных УЗИ-аппаратах

В 2026 году специалисты отделения ультразвуковой диагностики Самарского областного клинического онкологического диспансера выполнили свыше 116000 исследований.



Это один из методов диагностики злокачественных новообразований, который играет ключевую роль в онкологической практике. Он позволяет не только оценить состояние внутренних органов, но и своевременно выявить патологические изменения, определить локализацию и структуру новообразования, а также провести динамический контроль в процессе лечения.



«С 2019 года в рамках национального проекта в диспансер поступили более 200 единиц нового оборудования, в том числе 18 аппаратов ультразвуковой диагностики. Аппараты УЗИ экспертного класса расширили возможности врачей отделения. Современная медтехника помогает получать более точные результаты обследований, а также облегчает работу специалистов благодаря простоте в использовании аппарата и высокому качеству изображения», – рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики Ольга Аблекова.



Наиболее часто УЗИ при подозрении на онкозаболевания проводится для визуализации органов брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной и молочной желез, органов малого таза,лимфатических узлов, а также мягких тканей.



Борьба с онкологическими заболеваниями - важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО