Баскетболисты из Хрящевки - призеры Спартакиады Союзного государства для школьников

Баскетболисты из Хрящевки стали призерами Спартакиады Союзного государства для школьников С 25 по 30 сентября в Астраханской области проходили соревнования Спартакиады Союзного государства для детей и юношества.

В Спартакиаде принимали участие школьники из сельской местности из России и Белоруссии. Они соревновались в мини-футболе, плавании и баскетболе 3х3. В составе российской делегации выступили спортсмены из Самарской области - учащиеся лицея села Хрящевка Ставропольского района.

И юноши, и девушки из Хрящевки стали серебряными призерами в соревнованиях по баскетболу 3х3.

Фото: минспорта СО