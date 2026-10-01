Более 1000 световых конструкций Самары проверят перед зимним сезоном

В Самаре приступили к плановому мониторингу уличного декоративного оснащения. До 30 ноября специалисты МБУ «Самарагорсвет» проверят более 1000 световых конструкций, включая новогоднюю иллюминацию, хранящуюся на складе, в том числе большие световые арт-объекты высотой от 3,5 до 8 метров, которые впервые украсили улицу Ленинградскую в прошлом году и сейчас также хранятся на складе в разобранном виде. По планам световой декор начнут размещать на улицах города с начала ноября — по мере проверки и подготовки.



«Чаще всего при ремонте иллюминации требуется замена неисправных светодиодов, поврежденных световых шнуров, кабелей и проводов, восстановление блоков питания, контактов и соединений. Если необходимо, обновляем каркасы световых фигур, включая крепления и отдельные элементы, – рассказал директор МБУ «Самарагорсвет» Рустем Шабаев. – Уличные конструкции, которые находятся на улицах города круглогодично, тоже проверяем — порой они требуют кропотливых, даже «ювелирных» восстановительных работ. Но, по опыту, ранняя профилактика позволяет исключить аварийные отключения иллюминации вдоль дорог, на площадях и в скверах в праздничные зимние дни».



В первую очередь специалисты проверяют и при необходимости забирают на ремонт световые консоли возле театров и домов культуры, общественных пространств и в историческом центре Самары. Например, сейчас на ремонте находятся конструкции, демонтированные с опор рядом с Самарским областным художественным музеем и ТЦ «Молот» на улице Куйбышева. Также после восстановительного ремонта вновь засияют консоли на опорах в районе площади Куйбышева, на улицах Авроры и Стара-Загора.



На сегодняшний день уже обновлено и возвращено на свои места 127 единиц иллюминации. Еще почти столько же по результатам проверки включено в план восстановительного ремонта отдельных элементов, который, в зависимости от уровня сложности, занимает от одного дня до недели.



В этом году специалисты МБУ «Самарагорсвет» строят также порядка 4,8 км сетей уличного освещения. Так, сейчас работы ведутся вдоль Ракитовского шоссе на участке от Московского шоссе до путепровода «Ракитовский», всего там разместят 118 опор для сети освещения.

Фото: пресс-служба администрации Самары