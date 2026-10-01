Победитель «Лидеров АПК» развивает в Самарской области технологию ускоренного воспроизводства племенных коров

Победитель конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», генеральный директор агропромышленной компании Дамир Галимуллин вместе с командой вошел в тройку лидеров России по числу полученных эмбрионов племенных коров, пригодных для переноса. Технология, внедренная на ферме предприятия в Самарской области, позволяет получать от одной ценной коровы в десятки раз больше потомства за год, чем при естественном разведении, и значительно быстрее формировать продуктивное поголовье с нужными породными качествами. При этом технология основана на обычных принципах селекции, телята наследуют качества выбранных родителей без искусственного изменения генома. Следующим этапом станет промышленный запуск нового лабораторного метода, который позволит увеличить объемы получения эмбрионов и сделать технологию доступнее для российских хозяйств.

В основе разработки лежат традиционные принципы селекции. Специалисты компании выбирают корову и быка с ценными породными качествами, получают от этой племенной пары эмбрионы и переносят их другим здоровым коровам. Они вынашивают и рожают телят, которые наследуют признаки своих биологических родителей. В результате появляются обычные, генетически немодифицированные животные с естественной генетикой породы. Технология ускоряет воспроизводство лучших племенных линий, тогда как клонирование и редактирование генома относятся к отдельным направлениям биотехнологий.

«Одна ценная корова может стать генетической матерью сразу для нескольких телят, которых выносят другие животные. Мы работаем с естественной генетикой лучших представителей породы и быстрее распространяем их качества в стаде. Хозяйство получает обычных телят нужной породы, но за более короткий срок может сформировать сильное племенное ядро», – рассказал генеральный директор ООО «Агроком» Дамир Галимуллин.

Более десяти лет специалисты центра применяют метод, при котором эмбрионы формируются в организме племенной коровы, а затем проходят оценку качества, переносятся другим животным либо сохраняются для дальнейшего использования. Следующий этап предполагает получение эмбрионов в лабораторных условиях, где специалисты контролируют первые стадии их развития. Новый метод дополнит действующую технологию и расширит возможности работы с ценными племенными линиями.

«Наша задача – довести лабораторный метод до промышленного применения. Для этого у нас есть собственное поголовье, действующая лаборатория и опыт, накопленный за десять лет работы. Мы можем провести полный цикл испытаний, зафиксировать результаты и подготовить рабочую модель для других хозяйств. Проверенная технология продолжит использоваться, а лабораторный метод станет дополнительным инструментом для увеличения объемов производства эмбрионов», – отметил Дамир Галимуллин.

При традиционном разведении одна корова, как правило, приносит одного теленка в год. Репродуктивная технология позволяет получить несколько эмбрионов от ценного животного и распределить их между коровами, которые одновременно вынашивают потомство. Такой подход дополняет искусственное осеменение: оно широко распространяет качества племенных быков, а трансплантация эмбрионов помогает столь же активно развивать материнские породные линии.

«При естественном разведении корова приносит одного теленка в год, а за жизнь обычно дает 8–10 телят. Трансплантация эмбрионов позволяет получать от одного ценного животного от 20 до 40 телят в год. Для хозяйства это генетический скачок: путь, который обычно занимает 15–20 лет, можно пройти за четыре-пять лет. Искусственное осеменение развивает мужскую линию, а наша технология позволяет так же активно работать с генетикой лучших коров», – объяснил Дамир Галимуллин.

Для животноводческих предприятий технология открывает более доступный путь обновления поголовья. Получение или приобретение эмбриона обходится дешевле покупки взрослого племенного животного, а перевозка проходит под строгим ветеринарным контролем. Хозяйство развивает необходимые породные качества на собственной ферме и быстрее получает продуктивное поголовье. Экономический эффект складывается из роста производства мяса или молока с одной головы и более высокой стоимости племенного молодняка.

Центр репродуктивных технологий работает на базе ООО «Агроком» – племенного репродуктора абердин-ангусской породы. Команда производит и переносит эмбрионы на собственной мясной ферме, поэтому наблюдает за животными на всех этапах – от подбора племенной пары до рождения и выращивания телят. Такой полный производственный цикл позволяет оценивать результат технологии и совершенствовать ее в условиях действующего хозяйства.

«В 2025 году мы получили 521 пригодный для переноса эмбрион абердин-ангусской породы и по этому показателю вошли в тройку лидеров России. За этой цифрой стоит полный цикл работы на собственной ферме: мы видим, какие решения дают результат, выращиваем животных для производства мраморной говядины и формируем ценное племенное поголовье для дальнейшего воспроизводства. Этот опыт позволяет предлагать другим предприятиям методики, прошедшие производственную проверку», – рассказал Дамир Галимуллин.

Интерес российских хозяйств к трансплантации эмбрионов постепенно растет. Сегодня технологию преимущественно используют крупные племенные предприятия и агрохолдинги, располагающие необходимой инфраструктурой и подготовленными специалистами. Для более широкого применения команда проекта работает над снижением себестоимости эмбрионов, подготовкой кадров и точным расчетом экономического эффекта для каждого хозяйства.

Развитие проекта связано с сотрудничеством с вузами и научными институтами. Российские ученые создают отечественные питательные среды, препараты и другие компоненты для производства и сохранения эмбрионов, а предприятие предоставляет площадку для испытаний в условиях действующей фермы. Такая кооперация помогает стандартизировать процессы, локализовать необходимые материалы и последовательно делать технологию доступнее для отрасли.

«Трансплантация эмбрионов уже перестала быть экзотикой, хотя многие предприятия пока относятся к ней осторожно. Наша задача – показывать положительный производственный опыт, понятно объяснять экономику и снижать стоимость процедуры. Сотрудничество с наукой ускоряет эту работу: институты создают отечественные решения, а мы проверяем их на реальном производстве. Так технология постепенно становится понятнее и доступнее для животноводов», – считает Дамир Галимуллин.

Участие в конкурсе «Лидеры АПК» стало частью следующего этапа развития проекта. В рамках образовательной программы Дамир Галимуллин прорабатывает экономическую модель и возможности масштабирования, а общение с управленцами из разных направлений агропромышленного комплекса помогает находить партнеров и сопоставлять опыт предприятий.

«Конкурс вывел нашу узнаваемость на федеральный уровень, и это уже превращается в реальные возможности: предварительный интерес к проекту проявили представители агрохолдингов. Для меня это еще и серьезная школа – я учусь представлять сложную биотехнологическую тему так, чтобы она была понятна и убедительна, глубже занимаюсь экономическим обоснованием проекта. Особенно ценно активное взаимодействие с другими участниками. Конкурс дал нашей команде гораздо больше, чем я ожидал, когда принимал решение об участии», – поделился Дамир Галимуллин.

Конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных руководителей в сфере АПК. Его участники проходят управленческие испытания, работают с отраслевыми кейсами и встречаются с наставниками, экспертами и представителями агропромышленного комплекса. Победители конкурса прошли обучение для управленцев высшего звена в сфере АПК в Мастерской управления «Сенеж»

Победителями первого сезона конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса», соорганизатором которого является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, стали 54 управленца. Они проходят обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все финалисты принимают участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере агропромышленного комплекса. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: «Россия — страна возможностей»