Три преподавателя региона - в числе лучших педагогов детских школ искусств, творческих училищ и вузов России

Три преподавателя из Самарской области вошли в число лучших педагогов детских школ искусств, творческих училищ и вузов России.

На протяжении пяти лет Минкультуры России поощряет отличившихся работников художественного образования: 100 премий по 500 тыс. рублей вручаются учителям ДШИ, по 1 млн рублей получают 25 наставников из вузов и 25 педагогов из училищ.

В этом году на конкурс поступило 614 заявок из 78 субъектов Российской Федерации. К участию были допущены 514 кандидатов: 78 преподавателей вузов, 99 педагогов училищ и 337 преподавателей детских школ искусств.

По итогам конкурса победителями стали 150 педагогов из 54 регионов России. Особенно приятно, что в их числе — сразу три представителя Самарской области:

Апарин Олег Иванович — Детская центральная музыкальная школа г.о. Самара;

Попова Екатерина Александровна — Детская музыкальная школа имени П. И. Чайковского г.о. Самара;

Хрусталева Наталья Николаевна — Приволжская детская школа искусств Приволжского района Самарской области.

Кандидатов оценивала специальная комиссия, в состав которой вошли представители творческих и общественных объединений, руководители и преподаватели образовательных организаций в сфере музыкального искусства.

"Уважаемые коллеги, ваша победа — это не только личная профессиональная вершина, но и мощный стимул для развития всей системы художественного образования нашего региона. Вы воспитываете новое поколение талантов, сохраняете и приумножаете великие культурные традиции России, прославляя Самарскую область на всю страну", - поздравляет победителей конкурса министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Эта награда — заслуженное признание высокого профессионализма, многолетнего труда и преданности своему делу. За успехами каждого ученика стоят знания и опыт педагога, его терпение, талант, ежедневный труд и огромное желание помочь юному человеку раскрыть свои способности.

Фото: минкульт СО