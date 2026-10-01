В Самаре стартовал форум участников программы «Приоритет-2030» «Медицинские университеты в Приоритете»

В Самаре начал работу форум «Медицинские университеты в Приоритете». Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и ФГАНУ «Социоцентр» на базе Самарского государственного медицинского университета. В работе форума примут участие более 150 человек — руководители и представители медицинских университетов (участники программы «Приоритет-2030»), федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, научных центров, университетских клиник, индустриальных партнёров, финансовых организаций и фондов.

Цель форума — обсуждение роли медицинских вузов в новой научно-технологической повестке, обмен лучшими практиками реализации программы «Приоритет-2030», выработка подходов к укреплению технологического суверенитета России в здравоохранении, развитию технологий здорового долголетия, трансферу университетских разработок в практическое здравоохранение и промышленность.

Открывая форум, к собравшимся обратился директор «Социоцентра» Константин Богоносов. «Всех вас объединяет общая цель - развитие медицинского образования, науки, технологий. И это развитие не ради развития, а ради здоровья людей и технологической независимости нашей страны. Сегодня медицинский университет — не просто место подготовки врачей, но и центр науки, клинической практики, инженерии, производства и внедрения инноваций, — подчеркнул он. — Одним из главных вызовов для медицинских вузов является не просто создавать новые технологии, но и качественно, безопасно внедрять их в практику. Медицинские университеты в приоритете стали ключевым звеном между фундаментальной наукой, клиникой, промышленностью и пациентом. Поэтому участие медвузов в программе имеет стратегическое значение для страны в целом и для здоровья населения. Надеюсь, что решения, которые будут приняты сегодня, будут сформированы в формате предложений, направленных в Министерство, и позволят в дальнейшем ещё более активно продвигать эти технологии, делать качество жизни и здоровье населения страны лучше».

Заместитель Губернатора Самарской области — руководитель Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко отметил, что для промышленно развитого региона безусловно очень важно развивать научно-технологические направления, поддерживать университеты и научные центры. «Программа социально-экономического развития региона до 2029 года, утверждённая губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым, обозначила чёткие приоритеты и поставила задачу повысить связь между разработками и их практическим внедрением, — подчеркнул он. — Направление важно и для развития медицины: это и подготовка кадров, и разработка современных препаратов, которые ежедневно внедряются в систему медицинского образования. Самарский медицинский университет является одним из лидеров федеральной программы «Приоритет-2030». Для нас важно прежде всего поделиться своим опытом, рассказать коллегам из регионов, какие изменения происходят в регионе и в медицинской отрасли. И, конечно же, почерпнуть современные идеи, которые есть в других университетах».

Ректор СамГМУ Минздрава России член-корреспондент РАН Александр Колсанов подчеркнул, что опыт университета наглядно показывает: участие в программе «Приоритет-2030» делает вузы сильнее, позволяет наращивать потенциал, выстраивать долгосрочные партнёрства и вносить вклад в решение задач, значимых для всей отрасли.

«Программа стала для медицинских университетов стратегическим ориентиром, задающим новую логику развития: сегодня медицинские вузы призваны быть не только центрами подготовки кадров и научных исследований, но и полноценными участниками технологической повестки страны, обеспечивающими связь науки, клинической практики и реального сектора экономики, — отметил он. — Форум проводится уже в четвёртый раз и стал площадкой для обмена лучшими практиками. У нашего университета выстроена система полного цикла — от идеи до продукта, идёт серьёзная трансформация базовых процессов всего вуза. Поэтому есть что показать коллегам, есть что обсудить. Уверен, что обмен кейсами между разными университетами позволит нам двигаться вместе. Очень важно, что мы не конкуренты: мы должны достичь такого взаимодействия, чтобы каждый занимал свою нишу в этой бесшовной системе — между вузами и между вузами и индустриальными партнёрами. Программа «Приоритет-2030» позволяет медицинским вузам получить серьёзное финансирование и действительно зайти в мощную трансформацию, причём сохраняя традиции и развивая лучшие технологические практики. Поэтому она особенно значима для вузов медицинского профиля».

В церемонии также принял участие председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, почетный ректор СамГМУ Геннадий Котельников.

Он отметил, что программе пять лет — половина десятилетнего срока, и за это время сделано очень многое: «Эта программа знакома буквально всем и стала двигателем для многих вузов, для науки, для качества подготовки студентов и для всей страны. Она задала нам главный ориентир: работать от идеи до внедрения в практику — и этим ориентиром СамГМУ руководствуется уже пять лет. Мы открыли промышленное производство инновационных товаров, многие из которых созданы впервые в России, а некоторые — даже впервые в мире. Создали эндопротез полностью из отечественных материалов, раздвижной эндопротез, эндопротез голеностопного сустава. Около 50 стран применяют наши разработки. За разработку и внедрению персонифицированного эндопротеза мы получили премию Правительства РФ и сейчас налажен серийный выпуск. Это реальное достижение, которое значительно улучшает качество лечения пациентов. Однозначно программа очень нужная и своевременная».

Знаменательным моментом церемонии стало вручение премии имени С. И. Мосина ректору СамГМУ Александру Колсанову. Вручая награду, ректор Тульского государственного университета Олег Кравченко отметил, что премия имени С. И. Мосина присуждается за вклад в повышение обороноспособности России.

Работу форума продолжило пленарное заседание «Технологии здорового долголетия в стратегических технологических проектах: роль медицинских вузов в новой научно-технологической повестке».

В первый день после пленарного заседания состоятся пять тематических сессий: «Лучшие практики в образовании», «Проектная деятельность», «Программа развития медицинских вузов: отраслевые особенности и практики реализации», «От гипотезы к продукту: как университетская наука становится технологией» и «Исследования, образование, инновации: университет как единая экосистема развития».

Во второй день форума работа продолжится сессиями: «Результаты и технологические прорывы медицинских вузов — участников программы «Приоритет-2030»: от научных разработок к практическому здравоохранению», «Клиники/Технологии здоровьесбережения», «Медицинские университеты на мировом уровне: международные консорциумы, экспорт образования, партнерства», «ИИ Технологии и цифровизация университетов», «Университеты для университетов: Лучшие реализованные практики сервисных направлений деятельности университетов», «Технологии, продукты, партнеры: новая модель сотрудничества университета и индустрии» и «Эндаумент-фонды и диверсификация источников финансирования стратегических технологических проектов: минимизация зависимости от федерального бюджета».

Также 2 октября гости посетят научные и инновационные подразделения СамГМУ: Клиники СамГМУ, НИИ «БиоТех», Научно-образовательный профессиональный центр генетических и лабораторных технологий, НИИ нейронаук, Институт инновационного развития СамГМУ, Центр серийного производства СамГМУ и Научно-исследовательский институт бионики и персонифицированной медицины.

Фото: пресс-служба Сам ГМУ