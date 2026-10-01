Молодых художников региона приглашают принять участие в Международном конкурсе иллюстраций «Книга дарит вдохновение»

Самарская областная библиотека для молодежи приглашает начинающих и состоявшихся художников в возрасте от 10 до 35 лет принять участие в Международном конкурсе иллюстраций «Книга дарит вдохновение».



Главная тема этого года — «Литературное наследие народов России: мифы, сказки, легенды». Участникам предстоит переосмыслить богатый сюжетами фольклор нашей страны через призму современного визуального искусства.



Конкурс ставит перед собой амбициозную задачу — не просто выявить талантливых авторов, но и привлечь внимание молодого поколения к истокам родной культуры. Он объединяет молодых художников разных возрастов, создавая уникальную среду для диалога поколений. Независимо от уровня профессиональной подготовки, каждый сможет найти вдохновение в национальных сюжетах и представить авторский художественный взгляд на эти образы.



Участие в проекте позволит конкурсантам:

* погрузиться в многообразие литературных традиций народов, населяющих Россию;

* выразить собственное видение классических сюжетов через современную графику, живопись или цифровое искусство;

* пополнить профессиональное портфолио яркими работами;

* получить экспертную оценку своего творчества от профессионального жюри.



В конкурсе участвуют молодые художники из России и стран ближнего зарубежья — Казахстана и Республики Беларусь.

В жюри конкурса — профессиональные художники, преподаватели ДХШ им. Г.Е. Зингера.



К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 35 лет включительно. Специального художественного образования не требуется — главным критерием является искренняя любовь к книгам и желание творить.



Регистрация и подробная информация об этапах конкурса: https://soub.ru/node/13506

Срок приема работ: до 30 ноября 2026 года.

Фото: минкульт СО