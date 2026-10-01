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Молодых художников региона приглашают принять участие в Международном конкурсе иллюстраций «Книга дарит вдохновение»

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Самарская областная библиотека для молодежи приглашает начинающих и состоявшихся художников в возрасте от 10 до 35 лет принять участие в Международном конкурсе иллюстраций «Книга дарит вдохновение».

Самарская областная библиотека для молодежи приглашает начинающих и состоявшихся художников в возрасте от 10 до 35 лет принять участие в Международном конкурсе иллюстраций «Книга дарит вдохновение».

Главная тема этого года — «Литературное наследие народов России: мифы, сказки, легенды». Участникам предстоит переосмыслить богатый сюжетами фольклор нашей страны через призму современного визуального искусства.

Конкурс ставит перед собой амбициозную задачу — не просто выявить талантливых авторов, но и привлечь внимание молодого поколения к истокам родной культуры. Он объединяет молодых художников разных возрастов, создавая уникальную среду для диалога поколений. Независимо от уровня профессиональной подготовки, каждый сможет найти вдохновение в национальных сюжетах и представить авторский художественный взгляд на эти образы.

Участие в проекте позволит конкурсантам:
* погрузиться в многообразие литературных традиций народов, населяющих Россию;
* выразить собственное видение классических сюжетов через современную графику, живопись или цифровое искусство;
* пополнить профессиональное портфолио яркими работами;
* получить экспертную оценку своего творчества от профессионального жюри.

В конкурсе участвуют молодые художники из России и стран ближнего зарубежья — Казахстана и Республики Беларусь.
В жюри конкурса — профессиональные художники, преподаватели ДХШ им. Г.Е. Зингера.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 35 лет включительно. Специального художественного образования не требуется — главным критерием является искренняя любовь к книгам и желание творить.

Регистрация и подробная информация об этапах конкурса: https://soub.ru/node/13506
Срок приема работ: до 30 ноября 2026 года.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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