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Житель Самарской области обиделся на выросшую цену и поджег автосалон

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Житель Самарской области обиделся на выросшую цену и поджег автосалон

Летом текущего года на парковке автомобильного салона, расположенного на Обводном шоссе в Ставропольском районе, произошло возгорание автомобиля Lada Vesta. Собственник автосалона обратился за помощью в полицию. На место происшествия оперативно прибыли полицейские.

Сотрудники органов внутренних дел опросили собственника транспортного средства и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на фасадах здания и прилегающей территории.

Эксперт-криминалист совместно со следователем провели детальный осмотр места происшествия: изучили следы возгорания, локализацию очагов пламени, состояние кузова и салона автомобиля. По заключению эксперта‑криминалиста, причиной произошедшего стал поджог автомобиля с применением горючей жидкости.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлена личность предполагаемого злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

Мужчина признал свою вину. Он сообщил полицейским, что заключил договор на покупку машины в автомобильном салоне, однако позже выяснилось, что стоимость транспортного средства неожиданно возросла. Как пояснил задержанный, разочарованный после визита в автосалон, он решился на противоправный поступок. Мужчина бросил бутылку с горючей жидкостью  на территорию автосалона, в результате чего загорелся один из автомобилей.

Согласно проведённой экспертизы, размер ущерба, причинённый автосалону, составил свыше 350 000 рублей. 

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят дополнительные следственные действия.

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