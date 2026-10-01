В Самаре пройдет Межрегиональная выставка продукции учреждений УИС

9 и 10 октября 2026 года в Самаре состоится Межрегиональная выставка продукции, изготовленной осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы регионов России.



На выставке будет представлена продукция по различным направлениям:

-уличная мебель;

-текстильная и швейная продукция;

-сувенирная продукция;

-спецодежда и другие изделия.



Жители Самары смогут приобрести понравившиеся изделия, изготовленные в учреждениях УИС, а представители организаций и предприниматели смогут познакомиться с ассортиментом продукции и открыть для себя возможности сотрудничества.



9 и 10 октября 2026 года

Самара, улица Партизанская 55Е

Время работы: с 9:00 до 17:00



Приглашаем всех желающих посетить выставку, оценить качество продукции и узнать больше о возможностях производства учреждений уголовно-исполнительной системы.