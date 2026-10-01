Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2027 году увеличится почти до 95,6 тысяч рублей в месяц. Такие данные содержатся в материалах к проекту бюджета Соцфонда РФ.

Размер пособия рассчитывается исходя из 40% среднего заработка родителя или другого человека, который ухаживает за ребенком. При этом выплата ограничена установленным максимальным значением.

Одновременно увеличится и максимальный размер пособия по беременности и родам. При стандартной продолжительности декретного отпуска в 140 дней в 2027 году он превысит 1,1 млн рублей, пишет КП.