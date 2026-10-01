В Самаре перед судом предстанут участники организованной группы, распространявшие наркотики через тайники

Заместителем прокурора Самарской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в особо крупном размере), а также по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию).

Прокурору предстоит доказать, что в период с сентября 2025 года по март 2026 года обвиняемые в составе организованной группы под руководством неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распространяли наркотики через тайники на территории городов Самары, Отрадного, Сызрани, Сергиевского и других районов области.

Кроме того, один из обвиняемых, будучи лицом, подвергнутым административной ответственности за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в момент задержания при перевозке наркотических средств управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Преступная деятельность группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято около 10 кг тяжелого наркотика.

Для обеспечения возможной конфискации имущества наложен арест на автомобиль, телефоны, ноутбук и денежные средства обвиняемых.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Красноглинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.