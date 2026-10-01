В Жигулёвске задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении марихуаны

Я нашел ошибку
Главные новости:
Активисты партийного проекта «Чистая страна» стали инициаторами проведения круглого стола, посвящённого сохранению природы Национального парка «Самарская Лука».
Эксперты в Самаре обсудили, как спасти «Самарскую Луку» от свалок
По итогам конкурса победителями стали 150 педагогов из 54 регионов России. Особенно приятно, что в их числе — сразу три представителя Самарской области:
Три преподавателя региона - в числе лучших педагогов детских школ искусств, творческих училищ и вузов России
В Самаре начал работу форум «Медицинские университеты в Приоритете». Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и ФГАНУ «Социоцентр» на базе СамГМУ.
В Самаре стартовал форум участников программы «Приоритет-2030» «Медицинские университеты в Приоритете»
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой зафиксированы массовые нарушения ПДД РФ на улице Коммунистической в г. Тольятти.
Сотрудники ГАИ региона составили протоколы об административных правонарушениях в отношении водителей свадебного кортежа
В честь Всемирного дня сердца минздрав СО совместно с Самарским кардиодиспансером им. В.П. Полякова запустили по маршруту №3 тематический трамвай.
В Самаре курсирует тематический трамвай «Двигайся в ритме здорового сердца»
На втором участке 2,7 км — «Отрадный — Богатое» — Борское, завершить укладку верхнего слоя планируется до конца недели.
В Борском на одном из въездов завершили укладку верхнего слоя асфальта 
Просветительские лекции Российского общества «Знание» стали частью мероприятия «ИАРКТ: вчера, сегодня, завтра. К столетию со дня рождения В. Е. Копылова», которое прошло в Музее авиации и космонавтики имени С. П. Королева Самарского университета.
«Каждый человек должен что-то оставить после себя»: на лекции Общества «Знание» в Самарском университете им. Королёва рассказали о легенде авиастроения
Дни культуры Самарской области пройдут в Республике Беларусь
Дни культуры Самарской области пройдут в Республике Беларусь
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.56
-0.87
EUR 94.88
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулёвске задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении марихуаны

241
В Жигулёвске задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении марихуаны

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г.Жигулёвску поступила информация о том, что местный житель 1979 года рождения может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

С целью проверки полученной информации сотрудники полиции, имея соответствующее решение суда, осуществили осмотр квартиры мужчины. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли вещества растительного происхождения, которые находились в пластиковой ёмкости. Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Согласно результатам экспертизы, злоумышленник хранил у себя дома 21 грамм марихуаны, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса ранее судимый за аналогичное преступление мужчина пояснил сотрудникам полиции, что запрещенное вещество собрал на пустыре для личного употребления.

Отделением дознания ОМВД России по г.Жигулёвску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконные хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что в период с 21 сентября по 2 октября текущего года на территории Самарского региона проводится второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по круглосуточным телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8-846-921-22-22, 8-846- 921-22-23 или 112.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре перед судом предстанут участники организованной группы, распространявшие наркотические вещества через тайники
01 октября 2026, 13:38
В Самаре перед судом предстанут участники организованной группы, распространявшие наркотики через тайники
Для обеспечения возможной конфискации имущества наложен арест на автомобиль, телефоны, ноутбук и денежные средства обвиняемых. Криминал
163
Житель Сызрани хранил наркотик в спичечном коробке
29 сентября 2026, 10:29
Житель Сызрани хранил наркотик в спичечном коробке
По словам жителя Сызрани, он спрятал запрещенное вещество в коробок, чтобы его сожительница не заподозрила, что он является наркозависимым. Криминал
584
жителя Хабаровска осудили в Самаре за метадон
26 сентября 2026, 09:55
Жителя Хабаровска осудили в Самаре за метадон
Он пояснил, что приобрел наркотическое средство через сеть Интернет для дальнейшего сбыта. Происшествия
1073
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
297
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
695
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
634
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
577
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
566
Весь список