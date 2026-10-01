В Жигулёвске задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении марихуаны

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г.Жигулёвску поступила информация о том, что местный житель 1979 года рождения может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

С целью проверки полученной информации сотрудники полиции, имея соответствующее решение суда, осуществили осмотр квартиры мужчины. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли вещества растительного происхождения, которые находились в пластиковой ёмкости. Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Согласно результатам экспертизы, злоумышленник хранил у себя дома 21 грамм марихуаны, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса ранее судимый за аналогичное преступление мужчина пояснил сотрудникам полиции, что запрещенное вещество собрал на пустыре для личного употребления.

Отделением дознания ОМВД России по г.Жигулёвску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконные хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что в период с 21 сентября по 2 октября текущего года на территории Самарского региона проводится второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по круглосуточным телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8-846-921-22-22, 8-846- 921-22-23 или 112.