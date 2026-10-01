«Мираторг» проводит оценку ущерба после массированной атаки в Брянской области

Агропромышленный холдинг "Мираторг" проводит оценку ущерба после массированной атаки на объект компании в Брянской области, сообщила компания.

Ранее губернатор региона Егор Ковальчук сообщил о том, что ВСУ совершили массированную атаку с применением БПЛА на агропромышленный холдинг "Мираторг" в Брянской области. В результате было уничтожено 9 единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет.

"Проводится оценка ущерба", - сообщили в "Мираторге".

В компании добавили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и восстановления объекта, пишет ТАСС.