В Самаре после вмешательства прокуратуры устранены дефекты дорожного покрытия на более чем 20 улицах

Прокуратура города Самары провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что на более чем 20 автомобильных дорогах с высокой интенсивностью движения, в том числе по улицам Спортивной, Карла Маркса, Советской Армии, имеются дефекты дорожного покрытия – ямы и выбоины. Выявленные нарушения создают предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий, повышают аварийность на отдельных участках улично-дорожной сети и нарушают права граждан на безопасные условия передвижения.

В целях устранения выявленных нарушений и понуждения уполномоченного органа к исполнению возложенных законом обязанностей прокуратура города внесла руководителю Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара представление.

Кроме того, в отношении заместителя руководителя городского департамента возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Акты прокурорского реагирования рассмотрены, виновный оштрафован на 20 тыс. рублей.

После принятых надзорным ведомством мер выявленные нарушения устранены.