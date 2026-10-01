В Октябрьском районе Самары пострадал несовершеннолетний пешеход

30.09.2026 в 12:40 40-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, двигаясь по ул. Советской Армии со стороны ул. 5-я просека в направлении ул. Ново-Садовой напротив д. 240 «Б», допустил наезд на 8-летнего мальчика-пешехода, который в нарушение п. 4.3 ПДД РФ переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. С места ДТП госпитализирован несовершеннолетний пешеход.

30 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, 1 погиб.