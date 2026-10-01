Устроивший смертельное ДТП в Самаре водитель BMW оказался сыном криминального авторитета

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу о смертельной аварии на улице Ленинской. Как сообщили СМИ, за рулем BMW был сын организатора самарской преступной группировки. В сообщении надзорного ведомства родство обвиняемого не упоминается.

По предварительным данным, BMW не уступил дорогу Datsun и столкнулся с ним. Погиб водитель Datsun — таксист, еще три человека пострадали. Водитель BMW уехал с места аварии.

20-летнего студента техникума обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека и сопряженном с оставлением места происшествия. Во время расследования он добровольно возместил потерпевшим материальный и моральный вред. Дело направили в Самарский районный суд, пишет Самарская газета.

Фото: облМВД