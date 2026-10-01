Делегация Самарской области посетила Минский городской технопарк

Делегация Самарской области в рамках работы на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь 2026» посетила ООО «Минский городской технопарк» — крупнейший технопарк Республики Беларусь. Команда региона работает на полях выставки по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во главе с заместителем председателя Правительства — министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком.

Минский городской технопарк — это крупнейший технопарк страны. Сегодня здесь работают 86 резидентов, которые реализуют проекты в таких направлениях, как зеленая энергетика и экология, машино- и станкостроение, медицинские технологии, инжиниринг, производственное оборудование и технологии, системы безопасности и контроля доступа, умные технологии и системы управления.

Делегация Самарской области познакомилась с производственной площадкой ООО «МотоВелоЗавод» – якорного резидента технопарка и одного из крупнейших производителей мотоциклов и велосипедов на территории СНГ. Гостям продемонстрирован полный цикл производства. Также состоялась презентация резидентов, ориентированных на экспорт продукции в Российскую Федерацию.

Павел Финк представил белорусским партнерам технопарк Самарской области «Жигулевская долина». Резидентами площадки сегодня является 322 компании, которые реализуют 326 инновационных проекта и создали уже более 2200 рабочих мест. С момента основания площадки в 2014 году резиденты инвестировали в реализацию своих проектов более 38 млрд рублей.

Основные направления разработок — информационные технологии, инжиниринг, транспорт, медицина, а также развитие новых отраслей экономики.

Павел Финк отметил, что в технопарке выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты – размещение на льготных условиях в офисных и производственных корпусах, участие в профильных выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, при подаче заявок на получение поддержки федеральных институтов развития и другие меры. С 2025 года «Жигулевская долина» предоставляет информационное сопровождение и консультации по получению статуса малой технологической компании (МТК), а также специальных инструментов поддержки. В 2025 году технопарк вновь вошел в топ-3 технопарков страны, заняв 2-е место XI Национального рейтинга технопарков России, который ежегодно готовит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минпромторга России и Минэкономразвития России.

«У «Жигулевской долины» и Минского городского технопарка схожие задачи — поддержка инновационных производств и вывод их продукции на рынок. Обмен лучшими практиками, инструментами поддержки резидентов и опытом привлечения экспортно ориентированных компаний будет взаимно полезен. Уверен, что такое сотрудничество даст дополнительный импульс развитию промышленной кооперации Самарской области и Республики Беларусь», – подчеркнул Павел Финк.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.