С 1 октября изменились правила маркировки ряда товаров

Консервы, мясная продукция и ряд хозяйственных товаров переходят на новые этапы обязательной маркировки с 1 октября. Для участников рынка меняется порядок учета и передачи сведений о продукции в систему «Честный знак». Об этом 1 октября «Известиям» рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«С 1 октября 2026 года производители, импортеры, оптовики и магазины перейдут к новым этапам обязательной маркировки консервов, мясной продукции и ряда хозяйственных товаров. Компании будут размещать коды на упаковке, регистрировать выпуск продукции и передавать сведения о ее движении. Набор обязанностей будет зависеть от категории товара и роли участника рынка», — отметил Говырин.

При продаже консервов касса будет передавать в систему «Честный знак» код конкретной упаковки или набора. Для оптовой торговли продукцией, изготовленной до 1 октября 2027 года, предусмотрена передача кода вида товара и количества упаковок. Передача кода каждой отдельной единицы при оптовых операциях начнется для консервов, произведенных с этой даты.

Новые требования распространяются и на отдельные хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия. Производители и импортеры должны будут наносить код маркировки на упаковку до выпуска товара в оборот и передавать соответствующие сведения в систему.