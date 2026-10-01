В Новокуйбышевске большой пожар в многоэтажке тушили всю ночь

Крупный пожар произошёл вечером 30 сентября в многоквартирном доме на улице Молодёжной, 3 в Новокуйбышевске. Огонь начался в квартире на пятом этаже и вышел на кровлю здания.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 21:20. Прибывшие пожарные установили, что горит квартира на верхнем этаже, при этом огонь распространился на крышу.

Площадь пожара составила около 1000 кв. метров.

До приезда пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировали 70 человек, среди них 12 детей. Жильцов разместили в пункте временного пребывания.

В ликвидации возгорания участвовали 82 человека и 28 единиц техники.

В 23:38 пожар удалось локализовать на площади 1000 кв. метров. По предварительным данным МЧС, погибших и пострадавших не было.

Полностью пожар ликвидировали в 06:34 1 октября.

Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет Самара-АиФ.