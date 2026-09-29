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Пожар в Борском районе: горел дом

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Пожар в Борском районе: горел дом

29 сентября в 5 часов 49 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Таволжанка Борского района. К месту вызова были направлены два пожарных расчета 134-й Части 48-го Отряда в количестве 7 человек личного состава и добровольная пожарная команда села Таволжанка. Также к месту пожара были вызваны службы жизнеобеспечения района. По прибытии было установлено, что горит дом. На тушение было подано 3 ствола «Б», привлекались 3 единицы пожарной техники. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. В 06:30 была зафиксирована локализация пожара, в 06:40 – ликвидация открытого горения.
Пострадавших, погибших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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