В Самаре осуждены участники банды, совершавшей разбои, грабежи и вымогательства

Я нашел ошибку
Главные новости:
Казачья песня как живая нить поколений: в Самаре прошёл областной конкурс-фестиваль имени А.Ю. Рябова
Казачья песня как живая нить поколений: в Самаре прошёл областной конкурс-фестиваль имени А.Ю. Рябова
Телебашня Самары включит подсветку в честь годовщины отечественного телевещания
Телебашня Самары включит подсветку в честь годовщины отечественного телевещания
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
В период с 30 сентября по 4 октября 2026 в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
В период с 30 сентября по 4 октября в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
Самарские спортсмены завоевали золото на Кубке мира по спортивному метанию ножа
Самарские спортсмены завоевали золото на Кубке мира по спортивному метанию ножа
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
Прокуратура Сызрани проверяет обстоятельства отключения холодного водоснабжения в городе
Прокуратура Сызрани проверяет обстоятельства отключения холодного водоснабжения в городе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.41
0.07
EUR 96.25
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре осуждены участники банды, совершавшей разбои, грабежи и вымогательства

191
В Самаре осуждены участники банды, совершавшей разбои, грабежи и вымогательства

Прокуратура Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух 23-летних участников банды и 29-летнего мужчины, не входящего в состав вооруженной группы. 

Прокурор представил суду доказательства того, что один из подсудимых в январе 2022 года создал и возглавил банду, в состав которой вошел его знакомый и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с января 2022 года по март 2024 года на территории г. Самары они совершили более 20 преступлений против собственности (разбои, грабежи, вымогательства, мошенничество).

При совершении преступлений участниками банды использовались незаконно приобретенный самодельный пистолет, переделанный из пистолета ограниченного поражения «ИЖ-79-9Т» под боевой патрон 9 мм, травматический пистолет «Оса» и сигнальный пистолет G 17S.

В результате совершенных бандой преступлений 12 жителям г. Самары причинен имущественный вред на общую сумму свыше 700 тыс. руб.

Помимо этого, организатор банды в группе со своим 29-летним знакомым совершили грабеж с целью хищения сотового телефона стоимостью более 100 тыс. рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет до 21 года. Двое осужденных наказание будут отбывать в колонии строгого режима, один - в колонии общего режима.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
29 сентября 2026  16:35
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
37
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
29 сентября 2026  16:23
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
81
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
29 сентября 2026  15:59
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
152
Автомобилисты Самары вновь могут проехать через перекресток улиц Мичурина и Николая Панова
29 сентября 2026  14:16
Автомобилисты Самары вновь могут проехать через перекресток улиц Мичурина и Николая Панова
202
Более 2000 человек вышли на старт Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самаре
29 сентября 2026  13:34
Более 2000 человек вышли на старт Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самаре
228
Весь список