В Самаре осуждены участники банды, совершавшей разбои, грабежи и вымогательства

Прокуратура Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух 23-летних участников банды и 29-летнего мужчины, не входящего в состав вооруженной группы.

Прокурор представил суду доказательства того, что один из подсудимых в январе 2022 года создал и возглавил банду, в состав которой вошел его знакомый и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с января 2022 года по март 2024 года на территории г. Самары они совершили более 20 преступлений против собственности (разбои, грабежи, вымогательства, мошенничество).

При совершении преступлений участниками банды использовались незаконно приобретенный самодельный пистолет, переделанный из пистолета ограниченного поражения «ИЖ-79-9Т» под боевой патрон 9 мм, травматический пистолет «Оса» и сигнальный пистолет G 17S.

В результате совершенных бандой преступлений 12 жителям г. Самары причинен имущественный вред на общую сумму свыше 700 тыс. руб.

Помимо этого, организатор банды в группе со своим 29-летним знакомым совершили грабеж с целью хищения сотового телефона стоимостью более 100 тыс. рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет до 21 года. Двое осужденных наказание будут отбывать в колонии строгого режима, один - в колонии общего режима.