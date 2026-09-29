В Тольятти водитель, повторно севший за руль пьяным, лишился автомобиля супруги

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что в мае 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля Renault Symbol и во время движения по городу был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Инспектор заметил у водителя признаки опьянения и потребовал пройти освидетельствование с применением технического средства измерения, а также медицинское освидетельствование. На законные требования правоохранителя водитель ответил отказом.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, назначенный административный штраф им не оплачен.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Транспортное средство, принадлежавшее супруге осужденного, не имеющей навыков вождения, конфисковано в доход государства.