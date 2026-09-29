Прокуратура Сызрани проверяет обстоятельства отключения холодного водоснабжения в городе

По поручению прокуратуры Самарской области прокуратура города Сызрани проводит проверку соблюдения ресурсоснабжающей организацией федерального законодательства о водоснабжении.

Установлено, что 24 и 25 сентября 2026 года на магистральном трубопроводе произошли порывы, в связи с чем несколько районов города остались без холодного водоснабжения.

По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Вопрос соблюдения прав граждан на качественное предоставление коммунальных услуг находится на контроле надзорного ведомства.