В Самаре 3 октября состоится большое fashion-событие «Мода без границ»

3 октября в 17:00 в пространстве «Стрелка» состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ». В этом году тема проекта — «У каждого своя история».
Организаторы приглашают самарцев стать зрителями события, в котором мода, музыка, поэзия и человеческие истории соединятся в одном пространстве.
При этом «Мода без границ» в этом году — это не только социальный проект и не только показ одежды. Команда готовит полноценное fashion-событие с особой атмосферой, самарскими брендами, профессиональными моделями, творческой программой и знаковыми гостями.
Особым музыкальным событием вечера станет выступление Артёма Седова, основателя проекта «Медная бабочка».
Для «Моды без границ» Артём написал новую авторскую песню специально о проекте. Именно 3 октября она впервые прозвучит перед публикой — состоится премьера композиции.
Для организаторов это продолжение главной идеи показа: каждый человек имеет свою историю, свои чувства, опыт и право быть услышанным.
Музыка станет не просто сопровождением мероприятия, а частью его драматургии.
Ещё одним особенным моментом программы станет выступление Елены Воробьёвой — Гранд Королевы России, Миссис России 2024.
Елена прочитает свои произведения, в том числе стихотворение, которое она написала специально для проекта «Мода без границ».
Так в программе вечера встретятся мода, музыка и поэзия — три разных способа говорить о человеке и его истории.
На подиуме — самарская мода.
В показе примут участие самарские и российские бренды, представляющие разные направления современной моды:
— люксовый бренд KARUSEL;
— бренд женской одежды Светлана Богатова;
— FLW;
— бутик вечерней моды MIA;
— бренд SAF;
— «Мериносовый контур»;
— «Ваша рубашка»;
— MAZALTOVMAN.
Стилизацией показа занимается Ольга Черепанова.
На подиум выйдут около 40 профессиональных моделей INTEGRA MODELS и NEXT, а также участники проекта с ОВЗ и девушки без ОВЗ, которые впервые пробуют себя в моделинге.
В этом году впервые в истории проекта на подиум выйдут парни с ОВЗ.
«У каждого своя история»
Главная идея второго показа — увидеть за внешностью человека его историю.
На одном подиуме встретятся люди с разным опытом, внешностью, возрастом и профессиональной подготовкой.
Но организаторы подчёркивают: проект не пытается представить профессиональный моделинг как нечто, не требующее подготовки.
Профессиональная модель — это профессия.
А мода — для каждого.
«Мода без границ» говорит о другом — о том, что человек не обязан соответствовать одному стандарту, чтобы иметь возможность проявлять себя через моду, стиль и творчество.
«Мода не должна скрывать человека. Она должна помогать ему проявиться».
Кто будет среди гостей
На мероприятие приглашены представители самарской fashion-индустрии, дизайнеры, стилисты, модели, блогеры, представители медиа и творческого сообщества.
Среди специальных гостей — Светлана Русель, главный редактор и издатель журнала «Коллекция Руссель», а также представители профессионального fashion-сообщества.
Организаторы рассчитывают, что «Мода без границ» станет местом встречи людей, которые создают и развивают современную моду в Самаре.
Гостей ждёт тёплая камерная атмосфера, живое общение, музыка, показы коллекций, творческие выступления и возможность познакомиться с участниками и создателями проекта.
Приглашаем зрителей
«Мода без границ» открыта для зрителей, но количество мест ограничено.
Вход свободный, однако для посещения обязательна предварительная регистрация.