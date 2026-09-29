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В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
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В Самаре 3 октября состоится большое fashion-событие «Мода без границ»

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В Самаре 3 октября состоится большое fashion-событие «Мода без границ»

3 октября в 17:00 в пространстве «Стрелка» состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ». В этом году тема проекта — «У каждого своя история».

Организаторы приглашают самарцев стать зрителями события, в котором мода, музыка, поэзия и человеческие истории соединятся в одном пространстве.

При этом «Мода без границ» в этом году — это не только социальный проект и не только показ одежды. Команда готовит полноценное fashion-событие с особой атмосферой, самарскими брендами, профессиональными моделями, творческой программой и знаковыми гостями.

Особым музыкальным событием вечера станет выступление Артёма Седова, основателя проекта «Медная бабочка».
Для «Моды без границ» Артём написал новую авторскую песню специально о проекте. Именно 3 октября она впервые прозвучит перед публикой — состоится премьера композиции.
Для организаторов это продолжение главной идеи показа: каждый человек имеет свою историю, свои чувства, опыт и право быть услышанным.

Музыка станет не просто сопровождением мероприятия, а частью его драматургии.

Ещё одним особенным моментом программы станет выступление Елены Воробьёвой — Гранд Королевы России, Миссис России 2024.
Елена прочитает свои произведения, в том числе стихотворение, которое она написала специально для проекта «Мода без границ».
Так в программе вечера встретятся мода, музыка и поэзия — три разных способа говорить о человеке и его истории.

На подиуме — самарская мода.

В показе примут участие самарские и российские бренды, представляющие разные направления современной моды:

— люксовый бренд KARUSEL;
— бренд женской одежды Светлана Богатова;
— FLW;
— бутик вечерней моды MIA;
— бренд SAF;
— «Мериносовый контур»;
— «Ваша рубашка»;
— MAZALTOVMAN.

Стилизацией показа занимается Ольга Черепанова.

На подиум выйдут около 40 профессиональных моделей INTEGRA MODELS и NEXT, а также участники проекта с ОВЗ и девушки без ОВЗ, которые впервые пробуют себя в моделинге.

В этом году впервые в истории проекта на подиум выйдут парни с ОВЗ.

«У каждого своя история»

Главная идея второго показа — увидеть за внешностью человека его историю.

На одном подиуме встретятся люди с разным опытом, внешностью, возрастом и профессиональной подготовкой.

Но организаторы подчёркивают: проект не пытается представить профессиональный моделинг как нечто, не требующее подготовки.

Профессиональная модель — это профессия.
А мода — для каждого.

«Мода без границ» говорит о другом — о том, что человек не обязан соответствовать одному стандарту, чтобы иметь возможность проявлять себя через моду, стиль и творчество.

«Мода не должна скрывать человека. Она должна помогать ему проявиться».

Кто будет среди гостей

На мероприятие приглашены представители самарской fashion-индустрии, дизайнеры, стилисты, модели, блогеры, представители медиа и творческого сообщества.

Среди специальных гостей — Светлана Русель, главный редактор и издатель журнала «Коллекция Руссель», а также представители профессионального fashion-сообщества.

Организаторы рассчитывают, что «Мода без границ» станет местом встречи людей, которые создают и развивают современную моду в Самаре.

Гостей ждёт тёплая камерная атмосфера, живое общение, музыка, показы коллекций, творческие выступления и возможность познакомиться с участниками и создателями проекта.

Приглашаем зрителей

«Мода без границ» открыта для зрителей, но количество мест ограничено.

Вход свободный, однако для посещения обязательна предварительная регистрация.

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