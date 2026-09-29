В Самаре 3 октября состоится большое fashion-событие «Мода без границ»

3 октября в 17:00 в пространстве «Стрелка» состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ». В этом году тема проекта — «У каждого своя история».



Организаторы приглашают самарцев стать зрителями события, в котором мода, музыка, поэзия и человеческие истории соединятся в одном пространстве.



При этом «Мода без границ» в этом году — это не только социальный проект и не только показ одежды. Команда готовит полноценное fashion-событие с особой атмосферой, самарскими брендами, профессиональными моделями, творческой программой и знаковыми гостями.



Особым музыкальным событием вечера станет выступление Артёма Седова, основателя проекта «Медная бабочка».

Для «Моды без границ» Артём написал новую авторскую песню специально о проекте. Именно 3 октября она впервые прозвучит перед публикой — состоится премьера композиции.

Для организаторов это продолжение главной идеи показа: каждый человек имеет свою историю, свои чувства, опыт и право быть услышанным.



Музыка станет не просто сопровождением мероприятия, а частью его драматургии.



Ещё одним особенным моментом программы станет выступление Елены Воробьёвой — Гранд Королевы России, Миссис России 2024.

Елена прочитает свои произведения, в том числе стихотворение, которое она написала специально для проекта «Мода без границ».

Так в программе вечера встретятся мода, музыка и поэзия — три разных способа говорить о человеке и его истории.



На подиуме — самарская мода.



В показе примут участие самарские и российские бренды, представляющие разные направления современной моды:



— люксовый бренд KARUSEL;

— бренд женской одежды Светлана Богатова;

— FLW;

— бутик вечерней моды MIA;

— бренд SAF;

— «Мериносовый контур»;

— «Ваша рубашка»;

— MAZALTOVMAN.



Стилизацией показа занимается Ольга Черепанова.



На подиум выйдут около 40 профессиональных моделей INTEGRA MODELS и NEXT, а также участники проекта с ОВЗ и девушки без ОВЗ, которые впервые пробуют себя в моделинге.



В этом году впервые в истории проекта на подиум выйдут парни с ОВЗ.



«У каждого своя история»



Главная идея второго показа — увидеть за внешностью человека его историю.



На одном подиуме встретятся люди с разным опытом, внешностью, возрастом и профессиональной подготовкой.



Но организаторы подчёркивают: проект не пытается представить профессиональный моделинг как нечто, не требующее подготовки.



Профессиональная модель — это профессия.

А мода — для каждого.



«Мода без границ» говорит о другом — о том, что человек не обязан соответствовать одному стандарту, чтобы иметь возможность проявлять себя через моду, стиль и творчество.



«Мода не должна скрывать человека. Она должна помогать ему проявиться».



Кто будет среди гостей



На мероприятие приглашены представители самарской fashion-индустрии, дизайнеры, стилисты, модели, блогеры, представители медиа и творческого сообщества.



Среди специальных гостей — Светлана Русель, главный редактор и издатель журнала «Коллекция Руссель», а также представители профессионального fashion-сообщества.



Организаторы рассчитывают, что «Мода без границ» станет местом встречи людей, которые создают и развивают современную моду в Самаре.



Гостей ждёт тёплая камерная атмосфера, живое общение, музыка, показы коллекций, творческие выступления и возможность познакомиться с участниками и создателями проекта.



Приглашаем зрителей



«Мода без границ» открыта для зрителей, но количество мест ограничено.



Вход свободный, однако для посещения обязательна предварительная регистрация.



