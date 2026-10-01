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Тольяттинец отдал мошеннику 1,6 млн рублей

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Тольяттинец отдал мошеннику 1,6 млн рублей

Сотрудники полиции фиксируют случаи мошенничества, при которых злоумышленники под видом предложения лёгкого и выгодного заработка похищают крупные суммы денег.

Так, по данным следствия, в период с 22 августа по 29 сентября 2026 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, использовало один из мессенджеров и иные средства связи. Под предлогом дополнительного дохода злоумышленник вошёл в доверие к жителю Тольятти 1982 года рождения и путём обмана завладел денежными средствами в сумме 1 645 900 рублей.

В основе схемы - типичное злоупотребление доверием: жертву убеждают, что можно быстро и без усилий получить доход, просят внести средства, пройти «верификацию», оплатить «комиссию» либо «закрепить ставку». На деле все переводы уходят мошенникам, а обещанный заработок оказывается фикцией.

Чтобы не стать жертвой подобной схемы, МВД рекомендует:

1) Не верьте обещаниям быстрого и гарантированного дохода. Если предложение звучит слишком привлекательно - это повод насторожиться.

2) Никогда не переводите деньги незнакомым лицам и не вводите данные карт на сомнительных ресурсах. Даже «небольшой взнос для активации счёта» - частый признак обмана.

3) Проверяйте любые предложения о работе или инвестициях. Узнайте, есть ли у компании лицензия, официальный сайт, реальные отзывы и юридический адрес.

4) Не сообщайте коды из СМС, пароли и данные банковских карт. Ни один легальный работодатель или брокер не будет просить их по телефону или в мессенджере.

5) При малейших сомнениях прекращайте общение и обращайтесь в полицию. Чем раньше поступит заявление, тем выше шансы пресечь противоправную деятельность.

Если вы или ваши близкие столкнулись с попыткой обмана - незамедлительно сообщите в органы внутренних дел по телефону 102 или 112.

Теги: Мошенники

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