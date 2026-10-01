Средняя стоимость ОСАГО выросла на 30%

Средняя стоимость ОСАГО в III квартале 2026 года составила 7,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года цена полиса выросла примерно на 30%. Об этом говорится в сообщении финансового маркетплейса «Сравни», которое поступило «Известиям» 1 октября.

Тройка лидеров среди страхуемых по ОСАГО автомобилей осталась неизменной — это массовые модели: ВАЗ-2190 Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Средний возраст застрахованного автомобиля по стране составил 13 лет. Средний возраст страхователя составил 46 лет.

Спрос на ОСАГО особенно вырос в Москве и Московской области (на 21%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 25%). Средняя стоимость страховки в этих регионах составила 8,6 тыс. рублей и 8,3 тыс. рублей соответственно. Среди регионов с наиболее высокой стоимостью ОСАГО — Новосибирская область (12,9 тыс. рублей), Республика Татарстан (10,2 тыс. рублей) и Челябинская область (9,6 тыс. рублей). Наиболее доступные полисы оказались в Свердловской (7 тыс. рублей), Ростовской (7,1 тыс. рублей) и Тюменской (7,6 тыс. рублей) областях.

«Перед оформлением ОСАГО автовладельцы всё чаще сравнивают предложения страховщиков и дополнительно страхуют риски, которые не покрывает обязательный полис. В третьем квартале 2026 года спрос на мини-каско вырос в 2,5 раза», — отметил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Владислав Головкин.

Он добавил, что чаще всего водители выбирают защиту на случай ДТП с виновником без ОСАГО, недостаточной выплаты по обычному ОСАГО, а также обоюдной вины и спорных ситуаций.