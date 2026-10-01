Глава Сызрани Сергей Володченков досрочно сложил полномочия

Городская Дума Сызрани 30 сентября 2026 года утвердила досрочное прекращение полномочий главы города Сергея Володченкова. Он переходит на работу в правительство Самарской области, где возглавит министерство внутренней политики. В связи с этим Володченков написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое приняли депутаты на пленарном заседании муниципального собрания представителей.

Формально полномочия главы истекают 5 октября. После этой даты временно исполнять его обязанности будет первый заместитель Андрей Советкин. Параллельно объявлен конкурс на должность нового градоначальника. Он состоится 29 октября. Документы на участие принимаются с 6 по 26 октября.

Сергей Володченков на протяжении нескольких лет работал в должности директора по персоналу АО «Тяжмаш». В 2018 году был избран депутатом Сызранской городской думы. Главой города стал 18 сентября 2024 года, пишет Самара-АиФ.