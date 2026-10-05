В Самаре открыли новое мозаичное панно на стене дома № 170 по улице Чапаевской. Арт-объект создали волонтеры проекта «Том Сойер Фест» при поддержке гранта конкурса «Дом культуры» компании «Логика молока».

Панно создавали всё лето под руководством художницы Ольги Введенской и при участии Татьяны Покасовой. Основу мозаики составили керамика, плитка и посуда, а сюжет — яркие цветочные мотивы.

«Мозаика соседствует с “Садом наличников”, вместе они создают живой диалог прошлого и настоящего», — отметила глава Ленинского района Елена Бондаренко.

В работе участвовали десятки волонтеров, активных жителей и даже туристов из Москвы, Челябинска и Новосибирска.

За 11 лет проекта «Том Сойер Фест» в Самаре активисты восстановили и привели в порядок 20 домов.