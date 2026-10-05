Создателя мультсериала «Масяня» приговорили к четырем годам заключения

Создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в РФ иноагентом) приговорили к четырем годам и одному месяцу заключения. Об этом 5 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года один месяц в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сроком на четыре года», — говорится в сообщении.

По данным суда, Куваев опубликовал видеозапись, в которой содержатся публичные призывы к военнослужащим Вооруженных Сил (ВС) России к сдаче в плен, дезертирству и неисполнению приказов военного начальства. Создатель «Масяни» также обвиняется в нарушении порядка деятельности иностранного агента, пишут "Известия".