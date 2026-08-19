Более 80 самарцев объединила инклюзивная «Рыбалка без границ»

18 августа более 80 самарцев приняли участие в командных соревнованиях по спортивной ловле рыбы «Рыбалка без границ» В Самаре. Мероприятие проходит в Самаре в рамках марафона «За медицину здорового долголетия». Представители 21 команды от некоммерческих организаций, работающих с ветеранами и людьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 80 лет сразились за лучший улов на озере Кривое в Красноглинском районе.

«С каждым годом число участников фестиваля «Рыбалка без границ»растет, за 15 лет у фестиваля появились постоянные партнеры из числа некоммерческих организаций и участников. Это добрая традиция объединяться в конце лета и в неформальной обстановке подводить итоги совместной работы, заниматься спортом. Главное на соревнованиях – не соперничество за победу и самый большой улов, а возможность пообщаться в непринужденной обстановке представителям команд общественных организаций инвалидов, ветеранов и жителей «серебряного» возраста. В этом году на соревнованиях были представлены и две команды ветеранов СВО», – отметила заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.

Победителей определяли по номинациям «Самый большой улов» и «Самая крупная рыба». В этом году впервые были названы лучшие в новых специальных номинациях: «Королевы клева», «Клевая рыбачка», «На рыбалку как на праздник», рыб «Мудрый карп», «Ловкий рыбак», номинация тому, кто ничего не поймал, но улыбался шире всех – «Неунывающий». Также наградили обладателей номинаций «Поймал бы больше, да ведро маловато», «Метеостойкий десант» и «Заклинатели рыб».

«Каждая команда представляет свой район Самары и старается поймать как можно больше рыбы. Удача улыбается не каждому участнику, но все равно на этом фестивале царят дружба и веселье. Эта рыбалка – не столько соперничество, сколько отдых, шанс встретиться, провести время на природе и пообщаться», – отметила председатель Железнодорожной районной общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Татьяна Байкина.

Первое место завоевала команда Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», «серебро» получила Октябрьская районная общественная организация ветеранов, а почетную «бронзу» - команда Красноглинской районной общественной организации ветеранов.

«Рыбалка без границ» дала старт марафону «За медицину здорового долголетия», который будет продолжаться в Самаре до 11 сентября и завершится стратегической сессией. Все его мероприятия – спортивные, социокультурные, связанные со здоровьем направлены на активное и здоровое долголетие. Марафон проводится в рамках движения «За медицину здорового долголетия», ориентированного на продвижение трендов здорового долголетия в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: пресс-служба администрации Самары.