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Биолог предупредил о рисках редкой замены губок для мытья посуды

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Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что губки для мытья посуды являются лидерами по сбору грязи, менять их нужно каждую неделю.

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что губки для мытья посуды являются лидерами по сбору грязи, менять их нужно каждую неделю. В беседе с aif.ru в среду, 19 августа, он отметил, что бактерии активнее всего размножаются в условиях высокой влажности, тепла и наличия органических остатков, которые служат для них питательной средой, пишут "Известия".

По словам Сафонова, кухонные губки являются одними из главных накопителей грязи в доме. При регулярном использовании их следует менять каждые одну-две недели, а лучше еженедельно. Эксперт объяснил, что влажность, пористая структура и остатки пищи создают идеальные условия для размножения кишечной палочки и стафилококка. Обычное мытье губки с мылом проблему не решает, поскольку бактерии сохраняются внутри пор.

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Здравоохранение
Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что губки для мытья посуды являются лидерами по сбору грязи, менять их нужно каждую неделю.
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