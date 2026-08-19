Биолог предупредил о рисках редкой замены губок для мытья посуды

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что губки для мытья посуды являются лидерами по сбору грязи, менять их нужно каждую неделю. В беседе с aif.ru в среду, 19 августа, он отметил, что бактерии активнее всего размножаются в условиях высокой влажности, тепла и наличия органических остатков, которые служат для них питательной средой, пишут "Известия".

По словам Сафонова, кухонные губки являются одними из главных накопителей грязи в доме. При регулярном использовании их следует менять каждые одну-две недели, а лучше еженедельно. Эксперт объяснил, что влажность, пористая структура и остатки пищи создают идеальные условия для размножения кишечной палочки и стафилококка. Обычное мытье губки с мылом проблему не решает, поскольку бактерии сохраняются внутри пор.