Самарские офтальмологи провели глазопротезирование 10 ветеранам СВО в этом году

Ветераны специальной военной операции могут бесплатно пройти глазопротезирование. Такая специализированная помощь оказывается с 2025 года благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Пациенты поступают на лечение по направлению Министерства обороны Российской Федерации, через филиал фонда «Защитники Отечества» или врачей-офтальмологов из поликлиники по месту жительства.

Глазной протез является техническим средством реабилитации и выполняет лечебную и косметическую функцию.

«Первоначально требуется полная диагностика и консультация врача-офтальмолога. По результатам обследования принимается решение, какой протез использовать. Если нет осложнений в послеоперационный период, на 2-3 сутки после операции устанавливается протез для формирования конъюнктивальной полости. Спустя две-три недели меняем его на временный протез, через три месяца ставим индивидуальный протез», - рассказала главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т И. Ерошевского Ольга Павлова.

Трехмесячный перерыв необходим, чтобы ткани восстановились, и постоянный протез занял правильное анатомическое положение. Изготавливают его индивидуально, так, чтобы внешне искусственный глаз не отличался от здорового.

Одним из пациентов больницы стал ветеран СВО Сергей. Во время выполнения очередного боевого задания он закрыл собой товарищей от атаки FPV-дрона и получил тяжелые ранения. В больницу им. Т.И.Ерошевского поступил по направлению из поликлиники с сильными болями в глазу и отсутствием зрения. После осмотра и подготовки ветерану провели первый этап протезирования.

«Меня достойно приняли, провели полное обследование. Я благодарен всем специалистам. Меня больше не беспокоят боли. Близкие говорят, что с каждым днем я становлюсь лучше и бодрее», - отметил ветеран.

Сейчас мужчине предстоит второй этап – установка индивидуального протеза. Он чувствует себя хорошо, работает, занимается семьей и детьми. В Ассоциации ветеранов СВО помогает боевым товарищам приспособиться к гражданской жизни.

Глазное протезирование является важным этапом медицинской и социальной реабилитации. Оно помогает не только восстановить внешний вид пациента, но и значительно улучшить качество жизни, способствуя возвращению к активной трудовой и общественной деятельности.

Фото: минздрав СО