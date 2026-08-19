20 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +32°С

Я нашел ошибку
Главные новости:
19 августа – День особо охраняемых природных территорий в Самарской области, а также сегодня исполняется 99 лет со дня рождения Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина.
19 августа исполнилось 99 лет со дня рождения Жигулёвского государственного  заповедника 
Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено почти 179 тысяч, на что потребовалось более 22,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.
Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую: техническая готовность объекта -  85%
В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России
Стороны обсудили основные направления социально-экономического развития региона. Отдельное внимание — крупным инвестиционным и инфраструктурным проектам.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым
В втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали санкт-петербургский "Зенит".
"Крылья Советов" по пенальти уступили "Зениту"
Ботанический сад – это один из 214 памятников природы региона.
В Ботаническом саду провели субботник
В Самаре в субботу, 22 августа, с 5:00 до 16:00 в связи с проведением легкоатлетического марафона (0+) будет ограничено движение транспорта (кроме спецмашин).
В Самаре 22 августа ограничат движение транспорта на время легкоатлетического марафона
23 августа на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет курсировать дополнительный общественный транспорт.
Дополнительный общественный транспорт будет работать в день футбольного матча "Акрон -Крылья Совето"в Самаре  23 августа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.16
0.15
EUR 98.73
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на тематический день, посвященный гадюке
11 сентября в 18:30 в театре для детей и молодёжи «Мастерская» состоится премьера
Ко Всемирному дню бездомных животных: в Самаре пройдет акция "О пушистых с любовью"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

20 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +32°С

326
Температура воздуха 20 августа  в Самаре ночью +18, +20°С, днем +25, +27°С.

20 августа в регионе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем южный с переходом на западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +15, +20°С, днем +22, +27°С, местами до +32°С.

Температура воздуха 20 августа  в Самаре ночью +18, +20°С, днем +25, +27°С.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра порывы 15-20 м/с.

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС днем 20 августа местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.
19 августа 2026, 14:33
20 августа в регионе ожидается гроза, сильный ветер, возможен град
По информации Приволжского УГМС днем 20 августа местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Экология
340
По информации Приволжского УГМС в ближайший 1-2 часа с сохранением вечером  местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, град. 
18 августа 2026, 15:15
Сегодня  местами в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
По информации Приволжского УГМС в ближайший 1-2 часа с сохранением вечером  местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра... Экология
713
Температура воздуха 19 августа в Самаре ночью +15, +17°С, днем +29, +31°С.
18 августа 2026, 14:49
19 августа в регионе без осадков, до +32°С
Температура воздуха 19 августа в Самаре ночью +15, +17°С, днем +29, +31°С. Экология
702

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.
19 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России
328
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
572
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
930
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
1006
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1222
Весь список