20 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +32°С

20 августа в регионе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, возможен град.
Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем южный с переходом на западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +15, +20°С, днем +22, +27°С, местами до +32°С.
Температура воздуха 20 августа в Самаре ночью +18, +20°С, днем +25, +27°С.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра порывы 15-20 м/с.