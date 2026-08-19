Более 1400 льготных проездных карт приобрели кольники и студенты Самары

В Самаре к началу нового учебного года школьники и студенты приобрели более 1400 льготных проездных карт на общественный транспорт. По информации единого операторского центра «Объединенная транспортная карта», на данный момент приобретено более 950 школьных карт и более 460 студенческих. Стоимость проезда на общественном транспорте для учеников общеобразовательных школ остается на уровне прошлого года — 19 рублей. Проезд по студенческой карте и по электронной «Карте жителя Самарской области» для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования — 19,5 рублей.



Также для проезда в городском транспорте доступны безлимитные ежемесячные карты школьника и студента по цене 730 руб. и 970 руб. соответственно. Для студентов предусмотрены карты на определенное количество поездок — от 20 до 40 стоимостью от 375 руб. Приобретать льготные проездные карты учащихся лучше всего в начале месяца.

Приобрести проездные карты можно в офисах «Почта России» на станциях метрополитена и в офисах компании «Объединенная транспортная карта» по адресам: ул. Мориса Тореза 67 А или ул. Н. Крупской, 1. Все вопросы о работе карты и тарифах можно задать по телефону горячей линии 8 (929) 707-61- 38.

Фото: пресс-служба администрации Самары