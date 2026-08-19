Дополнительный общественный транспорт будет работать в день футбольного матча "Акрон -Крылья Совето"в Самаре  23 августа

В связи с проведением 23 августа матча 5-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. «Акрон -Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена» для повышения транспортной доступности стадиона в областной столице будет курсировать дополнительный общественный транспорт.



Для удобства болельщиков автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию стадиона перед матчем – с 11:00до 14:00 и после футбольного поединка – с 16:00 до 17:00. Также в период с 13:00 до 17:00 компания-перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов, которые проходят в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары в течение дня обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24 и 25.



После матча для развоза зрителей к 16:00 подадут дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков, включая низкопольный транспорт для комфорта маломобильных пассажиров:

- трамваи №№ 11, 12 и 22 будут отправляться от остановки «Самара Арена» и проследуют по своим маршрутам;

- автобусы №№ 1 и 67 поедут в направлении «в город» с дублёра Московского шоссе (с площадки у «Мерседес-центра»), а в сторону микрорайона Крутые Ключи и посёлка Красная Глинка – с остановки «Улица Дальняя»;

- автобусы №№ 34 и 41 с площадки в районе дублёра Московского шоссе/улицы Алма-Атинской проследуют по улице Алма-Атинской и далее – по своим маршрутам в центр города.



Отметим, что дополнительный городской пассажирский транспорт будет отправляться по мере наполнения салонов, рейсы организуют с незначительным интервалом.