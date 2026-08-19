Творчество, история и новые проекты: культурное обновление Приволжского района

В рамках рабочей поездки в Приволжский район министр культуры Самарской области Ирина Калягина совместно с главой района Евгением Богомоловым посетила два ключевых культурных объекта – Дом культуры «Кристалл» в селе Обшаровка и историко-краеведческий музей «Усадьба Самариных» в селе Приволжье.

В 2025 году здание Дома культуры было капитально отремонтировано за счет средств региональной программы «Культурные люди», которая реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ходе работ полностью обновлены внутренние инженерные системы, отремонтированы кровля, фасад и внутренние помещения. На сегодняшний день на базе ДК действуют 22 клубных формирования, работают библиотека, спортивный и танцевальный залы. В текущем году здесь откроется новое креативное пространство «Энергия» – для этого уже закуплены музыкальные инструменты и необходимое оборудование.

«Уверена, что в таком обновленном и уютном месте будут проходить мероприятия для жителей самого разного возраста. В Приволжье живут очень творческие люди, здесь всегда происходит что-то интересное. Отрадно, что администрация района поддерживает культурные инициативы, которые помогают сохранять традиции и привносить новизну в культурную жизнь района», — отметила Ирина Калягина.

Вторым объектом посещения стал историко-краеведческий музей села Приволжье, расположенный в здании бывшей людской – единственной сохранившейся постройке усадьбы Самариных. В 2024 году здание было капитально отремонтировано за счет средств регионального бюджета. В прошлом году объект посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, благодаря его поддержке удалось создать уникальную экспозицию, рассказывающую об истории дворянского рода Самариных и их вкладе в становление села. Дворянская семья Самариных на протяжении шести веков служила Отечеству, являясь образцом прогрессивных, интеллигентных и трудолюбивых граждан России. С февраля музей принял более 3 тысяч гостей из разных регионов страны и из-за рубежа. Сегодня это место становится важной точкой притяжения для жителей и туристов: здесь планируются новые выставки и мероприятия, направленные на развитие культурного обмена и сохранение исторического наследия Самарской области.

Комментарий координатора партпроекта "Культура малой Родины" в Самарской области Алексея Долматова:

«Приволжский район – пример того, как системная работа с инфраструктурой меняет настроение людей. Отремонтированный ДК «Кристалл» — это новые возможности для творчества. Вслед за ремонтом приходит современное оборудование и креативное пространство «Энергия». Это значит, что у местных талантов появляется реальная площадка для развития, а у зрителей — еще один повод гордиться своим селом и своими земляками. Отдельно отмечу усадьбу Самариных. Здесь история перестает быть абстрактной и становится доступной каждому. То, что музей за год посетили тысячи гостей из других регионов, подтверждает: такие объекты работают на туристический потенциал всей области и укрепляют связь поколений. Проект «Культура малой Родины» как раз про это — чтобы и в селе, и в малом городе у людей был равный доступ к культуре, качеству и вдохновению».

Фото: минкульт СО