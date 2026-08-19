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Полузащитник Ислам Чесноков – в «Крыльях Советов

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«Крылья Советов» и «Тобол» достигли договорённости о переходе 26-летнего полузащитника Ислама Чеснокова.

«Крылья Советов» и «Тобол» достигли договорённости о переходе 26-летнего полузащитника Ислама Чеснокова, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Ислам Чесноков – воспитанник академии усть-каменогорского «Алтая». В 2021 году он перешёл в белорусскую «Белшину», а в 2023-м присоединился к костанайскому «Тоболу». По итогам сезона 2024 года Чесноков был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром Премьер-лиги Казахстана.

В январе 2026 года, после окончания контракта с «Тоболом», футболист на правах свободного агента перешёл в шотландский «Харт оф Мидлотиан». В составе клуба он стал серебряным призёром национального чемпионата, провёл 11 матчей и забил один гол.

В июне 2026 года Чесноков вновь присоединился к «Тоболу». Всего за костанайский клуб полузащитник провёл 101 матч, забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач. Вместе с командой он дважды завоевывал Кубок Казахстана и один раз Суперкубок страны.

За национальную сборную Казахстана Ислам Чесноков дебютировал в 2023 году в матче квалификации чемпионата Европы. Всего за главную сборную футболист провёл 24 матча и забил два гола.

Тархан Джабраилов, генеральный директор «Крыльев Советов»:
– Ислам Чесноков давно находился в сфере интересов нашего клуба, мы длительное время следили за ним. Это квалифицированный и индивидуально сильный футболист, который заметно усилит наш атакующий потенциал. У Ислама опыт борьбы за высокие места и выступления в еврокубках.
Сейчас у нас появилась хорошая возможность приобрести Ислама Чеснокова и мы этой возможностью воспользовались на комфортных и удобных для нашего клуба условиях: оформили аренду с правом выкупа. Уверен, что Ислам Чесноков – качественное приобретение для «Крыльев».

Теги: Крылья Советов Самара

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