Развлекательная программа сегодня на матче «Крылья Советов» – «Зенит»

19 августа на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Зенита». Игра 2 тура FONBET Кубка России начнется в 17:15.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 15:15.

«Крылья Советов» подготовили обширную предматчевую программу.

Всех болельщиков встретят талисманы основной команды Крыс Лютик и женской команды Мяты.

На площади у входа № 3 расположится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стена удачи», «Хватай-ка» и «Плинко». Здесь же будет работать «Мерчшоп».

Рядом будет расположена релакс-зона «Крыльев Советов»: удобное пространство для отдыха перед игрой.

Сыграть в сабсоккер, текбол и настольный футбол можно на площади входа №3, а в настольный теннис, дартс и EA FC на 4 этаже сектора А.

На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3».

На площади у входа № 3 ведущий Александр Четвериков проведет розыгрыши призов для болельщиков.

На площади у входа № 3 можно будет сфотографироваться с клубным автобусом и брендированными автомобилями LADA.

Детские зоны от «АстроЛенда» будут открыты с 15:15. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

Перед игрой пройдет автограф-сессия с игроком «Крыльев Советов» в зоне гостеприимства на 4 этаже сектора А. Начало – 15:30.

Нанести аквагрим можно будет на входных группах №2, №3 и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов»

На секторе С120 будет работать суши-бар, где будут в продаже роллы в тубусе.

Фирменная атрибутика будет представлена в магазинах у входа №3, в секторе С122, ВИП-зоне, зоне гостеприимства А402, а также в мобильных точках продаж на стилобате.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Зенит».

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".