Развлекательная программа сегодня на матче «Крылья Советов» – «Зенит»

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Национальном центре «Россия» состоится шестой Форум классных руководителей.
Более 43 тысяч заявок: в Москве пройдет VI Форум классных руководителей
В Самаре началась реализация социального проекта «Новые маршруты». Он направлен на интеграцию в общество слабовидящих и людей, проходящих реабилитацию от различных зависимостей.
Новые маршруты»: в Самарской области стартовал новый инклюзивный проект
С 20 по 22 августа в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.
В Самаре отметят День Государственного флага Российской Федерации
По информации единого операторского центра «Объединенная транспортная карта», на данный момент приобретено более 950 школьных карт и более 460 студенческих
Более 1400 льготных проездных карт приобрели кольники и студенты Самары
Общественным штабом независимого наблюдения за выборами 2026 года в Самарской области рассмотрен доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Выборы 2026: на экваторе электоральной кампании».
Общественный штаб Самарской области рассмотрел доклад о ходе выборной кампании 2026 года
Ветераны специальной военной операции   могут бесплатно пройти глазопротезирование. Такая специализированная помощь оказывается с 2025 года благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Самарские офтальмологи провели глазопротезирование 10 ветеранам СВО в этом году
Илья Юртаев стал победителем масс-старта классическим стилем на дистанции 9 км среди юношей 16-17 лет, который состоялся в рамках всероссийских соревнований по лыжероллерам в Санкт-Петербурге.
Юный спортсмен из Жигулевска выиграл всероссийские соревнования по лыжероллерам
Разработанный в СамГМУ пульсоксиметр с Bluetooth-модулем позволяет оценивать частоту пульса и сатурацию (содержание кислорода в крови) и дистанционно передавать данные врачу в мобильное приложение с аналитикой измерений.
Прототип пульсоксиметра СамГМУ успешно прошел полевые испытания в горах Домбая
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.16
0.15
EUR 98.73
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на тематический день, посвященный гадюке
11 сентября в 18:30 в театре для детей и молодёжи «Мастерская» состоится премьера
Ко Всемирному дню бездомных животных: в Самаре пройдет акция "О пушистых с любовью"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Развлекательная программа сегодня на матче «Крылья Советов» – «Зенит»

236
19 августа на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Зенита». Игра 2 тура FONBET Кубка России начнется в 17:15.

19 августа на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Зенита». Игра 2 тура FONBET Кубка России начнется в 17:15.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 15:15.

«Крылья Советов» подготовили обширную предматчевую программу.

Всех болельщиков встретят талисманы основной команды Крыс Лютик и женской команды Мяты.

На площади у входа № 3 расположится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стена удачи», «Хватай-ка» и «Плинко». Здесь же будет работать «Мерчшоп».

Рядом будет расположена релакс-зона «Крыльев Советов»: удобное пространство для отдыха перед игрой.

Сыграть в сабсоккер, текбол и настольный футбол можно на площади входа №3, а в настольный теннис, дартс и EA FC на 4 этаже сектора А.

На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3».

На площади у входа № 3 ведущий Александр Четвериков проведет розыгрыши призов для болельщиков.

На площади у входа № 3 можно будет сфотографироваться с клубным автобусом и брендированными автомобилями LADA.

Детские зоны от «АстроЛенда» будут открыты с 15:15. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

Перед игрой пройдет автограф-сессия с игроком «Крыльев Советов» в зоне гостеприимства на 4 этаже сектора А. Начало – 15:30.

Нанести аквагрим можно будет на входных группах №2, №3 и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов»

На секторе С120 будет работать суши-бар, где будут в продаже роллы в тубусе.

Фирменная атрибутика будет представлена в магазинах у входа №3, в секторе С122, ВИП-зоне, зоне гостеприимства А402, а также в мобильных точках продаж на стилобате.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Зенит».

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
19 августа в Самаре состоится футбольный матч 2 тура FONBET Кубка России сезона 2026-2027 гг. Встретятся команды «Крылья Советов» и «Зенит» (г. Санкт-Петербург).
17 августа 2026, 18:55
19 августа в день футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный общественный транспорт
19 августа в Самаре состоится футбольный матч 2 тура FONBET Кубка России сезона 2026-2027 гг. Встретятся команды «Крылья Советов» и «Зенит» (г.... Общество
866
16 августа в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» (Самара) и «Динамо» (Махачкала).
15 августа 2026, 19:31
В Самаре усилят работу общественного транспорта  в день футбольного матча 16 августа
16 августа в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» (Самара) и «Динамо» (Махачкала). Транспорт
1389
16 августа на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Динамо» Мх. Игра 4 тура Альфа-Банк РПЛ начнется в 18:00.
15 августа 2026, 18:49
Матч «Крылья Советов» – «Динамо» Мх: развлекательная программа
16 августа на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Динамо» Мх. Игра 4 тура Альфа-Банк РПЛ начнется в 18:00. Футбол в Самаре
1556
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
503
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
814
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
946
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1192
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
15 августа 2026  10:58
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
1484
Весь список