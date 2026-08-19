Ученые Самарского политеха разработали новый способ получения керметов

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Национальном центре «Россия» состоится шестой Форум классных руководителей.
Более 43 тысяч заявок: в Москве пройдет VI Форум классных руководителей
В Самаре началась реализация социального проекта «Новые маршруты». Он направлен на интеграцию в общество слабовидящих и людей, проходящих реабилитацию от различных зависимостей.
Новые маршруты»: в Самарской области стартовал новый инклюзивный проект
С 20 по 22 августа в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.
В Самаре отметят День Государственного флага Российской Федерации
По информации единого операторского центра «Объединенная транспортная карта», на данный момент приобретено более 950 школьных карт и более 460 студенческих
Более 1400 льготных проездных карт приобрели кольники и студенты Самары
Общественным штабом независимого наблюдения за выборами 2026 года в Самарской области рассмотрен доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Выборы 2026: на экваторе электоральной кампании».
Общественный штаб Самарской области рассмотрел доклад о ходе выборной кампании 2026 года
Ветераны специальной военной операции   могут бесплатно пройти глазопротезирование. Такая специализированная помощь оказывается с 2025 года благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Самарские офтальмологи провели глазопротезирование 10 ветеранам СВО в этом году
Илья Юртаев стал победителем масс-старта классическим стилем на дистанции 9 км среди юношей 16-17 лет, который состоялся в рамках всероссийских соревнований по лыжероллерам в Санкт-Петербурге.
Юный спортсмен из Жигулевска выиграл всероссийские соревнования по лыжероллерам
Разработанный в СамГМУ пульсоксиметр с Bluetooth-модулем позволяет оценивать частоту пульса и сатурацию (содержание кислорода в крови) и дистанционно передавать данные врачу в мобильное приложение с аналитикой измерений.
Прототип пульсоксиметра СамГМУ успешно прошел полевые испытания в горах Домбая
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.16
0.15
EUR 98.73
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на тематический день, посвященный гадюке
11 сентября в 18:30 в театре для детей и молодёжи «Мастерская» состоится премьера
Ко Всемирному дню бездомных животных: в Самаре пройдет акция "О пушистых с любовью"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ученые Самарского политеха разработали новый способ получения керметов

205
Научный коллектив кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» Самарского политеха уже несколько лет трудится над улучшением свойств материалов в соответствии с запросами современной техники.

Научный коллектив кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» Самарского политеха уже несколько лет трудится над улучшением свойств материалов в соответствии с запросами современной техники. Одно из направлений работы ученых – создание новых энергосберегающих технологий получения прочных и пластичных керамико-металлических композитов (керметов). Перспективный способ производства керметов синтезом горения и металлотермии предложила команда в составе заведующего кафедрой Александра Амосова, доцента Евгения Латухина, научного сотрудника Эмиля Умерова и аспиранта Егора Каракича. На разработку получен патент № 2864432.
Известные сегодня способы создания композитов трудоемки, энергозатратны и требуют применения сложного оборудования, например, реактора, центрифуги, двухкамерного тигля. Политеховцы же предложили энергонезависимую технологию, в которой совмещены два высокотемпературных процесса: самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) и металлотермия. Так, керметы образуются путем самопроизвольной инфильтрации (пропитывания) металлического расплава в тугоплавкий керамический каркас без приложения внешнего давления, без использования специального оснащения и дополнительных источников энергии.
Технология работает следующим образом. Сначала подготавливают СВС-шихту (исходную смесь порошков) и в спрессованном виде помещают ее в углублении, приготовленном в керамическом порошке или графите. Затем готовят металлотермическую смесь, насыпают сверху на спрессованную СВС-шихту и поджигают ее. Происходит термитная реакция, в результате которой образуется жидкий термитный металл. Попадая на частицы СВС-шихты, он запускает реакцию горения, формирующую пористую керамику и одновременно пропитывающую керамический каркас поступающим снаружи жидким металлом. При этом расплав металла самопроизвольно пропитывается в поры каркаса. Через 30–40 секунд пропитанная металлом керамика остывает, металл затвердевает, образуя, таким образом, кермет. 
– Наша технология отличается высокой энергоэффективностью и простотой реализацией. Ее новизна – в отказе от закрытых реакторов и принудительной инфильтрации,– рассказывает Евгений Латухин. – Благодаря тому, что термитная смесь размещается непосредственно на поверхности спрессованной СВС-шихты, мы можем запустить реакцию горения в шихте за счет тепла и массы проникающего расплава металла, минуя стадию раздельного нагрева компонентов. Пропитка происходит открыто, самотеком, под действием гравитации и капиллярных сил, что упрощает технологическую цепочку. Вместо специального оборудования мы используем простую основу из речного песка, в котором формируется углубление для размещения СВС-шихты и термитной смеси, а весь процесс реализуется на открытом воздухе.
Способ политеховцев позволяет получать изделия с содержанием тугоплавкой керамической фазы в широком диапазоне (40–80%) без использования внешних источников энергии, что критически снижает себестоимость и сокращает производственный цикл с часов до секунд, а также повышает такие физико-механические свойства керметов как прочность, твердость, износостойкость, ударная вязкость, электропроводность.

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации единого операторского центра «Объединенная транспортная карта», на данный момент приобретено более 950 школьных карт и более 460 студенческих
19 августа 2026, 15:33
Более 1400 льготных проездных карт приобрели кольники и студенты Самары
По информации единого операторского центра «Объединенная транспортная карта», на данный момент приобретено более 950 школьных карт и более 460 студенческих Общество
56
Общественным штабом независимого наблюдения за выборами 2026 года в Самарской области рассмотрен доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Выборы 2026: на экваторе электоральной кампании».
19 августа 2026, 15:25
Общественный штаб Самарской области рассмотрел доклад о ходе выборной кампании 2026 года
Общественным штабом независимого наблюдения за выборами 2026 года в Самарской области рассмотрен доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций... Выборы в Самарской области
71
Ветераны специальной военной операции   могут бесплатно пройти глазопротезирование. Такая специализированная помощь оказывается с 2025 года благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
19 августа 2026, 15:15
Самарские офтальмологи провели глазопротезирование 10 ветеранам СВО в этом году
Ветераны специальной военной операции   могут бесплатно пройти глазопротезирование. Такая специализированная помощь оказывается с 2025 года благодаря решению... Здравоохранение
86
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
503
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
814
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
946
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1192
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
15 августа 2026  10:58
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
1484
Весь список