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В СОХМ откроется выставка Валентина Пурыгина "Переправа"

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С 21 августа в Самарском областном художественном музее начинает работу выставка Валентина Пурыгина "Переправа".

С 21 августа в Самарском областном художественном музее начинает работу выставка Валентина Пурыгина "Переправа".    (0+)

Вся жизнь художника Валентина Пурыгина (1926-2002) была связана с Волгой, с природой Самарской Луки. Вернувшись в Куйбышев (Самару) после окончания Московского художественного института имени В.И. Сурикова, художник начинает осваивать пространство за Волгой, по ту сторону большого города. Заволжье стало неисчерпаемым источником вдохновения, местом силы, заволжским раем, куда он возвращался.

Здесь были написаны сотни этюдов, сделано тысячи рисунков, где деревья, облака, бескрайнее пространство реки порождали неистовое желание запечатлеть увиденное, от этого холсты увеличивались до небывалых форматов. Одно из таких полотен мы предлагаем вашему вниманию на юбилейной выставке, посвященной 100-летию со дня рождения заслуженного художника Валентина Захаровича Пурыгина.
Картина «Полдень. За Волгой» была написана в 1971 году и показана на персональной выставке, посвященной 20-летию творчества художника в Куйбышевском художественном музее. Ввиду большого формата (150х800 см.), полотно состояло из двух частей, которые хранились в мастерской в сложенном виде.

После смерти художника большая часть творческого наследия была подарена Самарском художественному музею. В 2006 году к юбилейной выставке В.З. Пурыгина была отреставрирована и показана одна часть этого грандиозного полотна. 55 лет спустя впервые состоится воссоединение заволжской панорамы!

На 8 метрах художник разместил протяженный берег Волги в ветреный день, вдали город, исполины-осокори, в тени которых пасется стадо коров. Мотив этот был не нов в творчестве художника - он обращался к нему еще с середины 1950-х годов, но в этом произведении замысел раскрылся с большей полнотой, изменилась композиция и цветовое решение. Красочная фактура приобретает здесь почти скульптурный объем, а эмоциональное звучание и внутренние ликование достигает наивысшей точки, звучит настоящим гимном волжской земле!

Природа всегда была для Пурыгина одушевленной – живой, поэтому в его работах ощущаются атмосферные состояния – зной летнего дня, ветер шумит, ветви деревьев клонятся. Художник обладал особым видением и ощущением природы, на этюдах он улавливал переходные состояния свето-воздушной среды, один и тот же мотив писал множество раз. Прежде чем приступать к написанию картины были написаны этюды, рисунки, именно они были тем незаменимым материалом, на основе которого родилась картина «Полдень за Волгой».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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